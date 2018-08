Algérie: Coupe de la CAF - Victoire impérative pour l'USM Alger

L'USM Alger affronte ce mercredi les Kényans de Gor Mahia au stade 5-Juillet (Alger) avec l'intention de l'emporter et valider son billet pour les quarts de finale de la Coupe de la CAF.

Cette rencontre, comptant pour la 6ème journée de la compétition, est un rendez-vous décisif et crucial pour les Rouge et Noir d'Alger. Les gars de Soustara sont dans l'obligation de réaliser un résultat positif s'ils veulent être présents au second tour de la Coupe de la CAF.

Co-leaders avec 8 points chacun, l'USMA et Gor Mahia, ce match est une finale décisive pour les deux équipes. Si l'USMA a besoin d'un point pour se qualifier car elle mène en cas d'égalité de points, Gor Mahia n'a pas d'autre choix que de l'emporter à Alger pour être sûr de continuer l'aventure.

Ayant laissé filer une belle occasion pour sceller sa qualification pour les quarts de finale, en s'inclinant, à la surprise générale, lors de la précédente journée chez la lanterne rouge des Tanzaniens des Young Africans à Dar Es-Salaam (2-1), l'USMA a toujours le destin entre les mains : une victoire lui permettrait de valider son billet pour le prochain tour et éviter les calculs.

« C'est un important rendez-vous qu'on ne doit surtout pas rater. On devra coûte que coûte gagner. On a déjà mis la victoire réalisée face au NAHD (1-0 en Ligue 1, ndlr) aux oubliettes et on va préparer convenablement le match face à Gor Mahia.

On s'attend à un match difficile, mais notre mission est claire, on devra impérativement gagner pour assurer la qualification aux quarts de finale. On sait très bien qu'on aura en face un adversaire coriace, mais on va se donner à fond pour gagner et procurer ainsi de la joie à nos supporters », a déclaré le défenseur de l'USMA, Redouane Chérifi.

L'USMA sera privée des services de pas moins de quatre joueurs suspendus par la Confédération africaine de football (CAF). Il s'agit de Mohamed Benkhemassa (3 matchs), Smaïl Mansouri, Mohamed Benyahia et Rafik Bouderbal (2 matchs), à la suite de la bagarre qui a éclaté juste après le coup de sifflet final de la rencontre contre Rayon Sports du Rwanda (1-1) le 29 juillet dernier à Blida.

Dans l'autre match de cette poule de la Coupe de la CAF, les Rwandais de Rayon Sports (3es, 6 points) partiront largement favoris à domicile face aux Young Africans (4es, 4 points).