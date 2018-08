Sénégal: Pape Alioune Ndiaye rejoint le Galatasaray

Pape Alioune Ndiaye a finalement quitté Stoke City. Agé de 27 ans, l'ancien pensionnaire de Diambars ne veut pas accompagner son équipe reléguée en Championship (D2 anglaise) à l'issue de la saison 2017-2018. Il rejoint le Galatasaray. Le milieu de terrain international sénégalais signe pour un prêt d'une saison dans le club stambouliote.

🖊 CLUB NEWS:#Galatasaray are delighted to announce the terms have been agreed for the temporary transfer of midfielder Badou Ndiaye. The player arrives from @stokecity. #WelcomeBackNdiaye! pic.twitter.com/qOQgtzx0bB

-- Galatasaray EN (@Galatasaray) 28 août 2018

Le milieu de terrain qui a démarré sa carrière professionnelle à Bodo Glimt (Norvège) a joué à Osmanlispor (Turquie) avant de rejoindre Galatasaray en 2016.

Après une saison et demie, le milieu de terrain international a été transféré à Stoke City qui n'a pas réussi à conserver sa place parmi l'élite anglaise la saison dernière.

Malgré une intégration éclair dans le groupe de performance de Stoke City, « Badou », auteur de 2 buts en 13 matchs de Premier League tous disputés comme titulaire, n'avait pu éviter la relégation des Potters en Championship (deuxième division anglaise) au terme de la saison écoulée.

Passé par Osmanlispor, Pape Alioune Ndiaye avait une solide réputation dans la Super Lig turque. Il ne lui reste maintenant qu'à enchaîner les performances avec les Sang et Or pour entrer de nouveau dans les petits papiers d'Aliou Cissé.

Good to see him back! #WelcomeBackNdiaye pic.twitter.com/BSD4s1brHQ

-- Galatasaray EN (@Galatasaray) 28 août 2018