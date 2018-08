Sénégal: Nouveau programme chez Canal+ - Trois nouvelles chaines lancées

Le mois de septembre est spécial pour le groupe Canal+, avec la création de nouvelles chaines, la rentrée des programmes et l'évolution de la ligné éditoriale de la Chaine A+. Canal+ a, en effet, mis en place trois nouvelles chaines dont Canal+ Sport, Canal+ Action et Canal+ Comédie qu'on retrouve dans trois canaux. Ces nouveautés qui ont démarré depuis hier, mardi 28 août, devront permettre de mieux satisfaire les abonnés.

Parmi les nouvelles chaines, il y a Canal+ Sport qui remplace A+ Sport. «C'est la chaine reflétant l'expertise éditoriale unique de Canal+ dans le sport et qui réunit toute les émissions de sport emblématiques alliant analyse et décryptage de tous les plus grands feuilletons sportifs, tout en proposant également certaines affiches de grandes compétions européennes de football», a fait savoir le directeur de Canal+ Sénégal, Sébastien Punturello.

Au programme, il est prévu des matchs de Champions League, de l'Europa League, de la Ligue 1, de la Superlig, Scottish Premiership, etc.

Quant à Canal+ Action, il s'agit d'une «chaine 100% action, avec une grande variété de cinéma, des films cultes, des séries et du catch». Au menu de la grille de programme, on retrouve un grand divertissement avec, à la rentrée, l'évènement antenne «Afro America», les figures de l'ombre, The Birth of a Nation et un weekend spécial avec Omar Sy.

Pour ce qui est de Canal+ Comédie, c'est une «chaine 100% humour, avec des comédies internationales et françaises, des séries, des sitcoms ou séries animées, des one man, des spectacles avec Barberchop château d'eau saison 2». Au menu de la rentrée des programmes chez Canal+, il y a également les «Mardis de l'Afrique», Réussite, Bonjour santé, Enquête d'Afrique, entre autres magazines.

Sébastien Punturello a également relevé les droits sports majeurs sur les chaines et le renouvellement des droits sportifs de diffusion majeurs sur les chaines Canal+. Le mois de septembre serait ainsi riche en cinéma, en sport et en documentaires chez Canal+. Toutes les chaines, les abonnées pourront désormais avoir accès aux 17 chaines Canal+ en HD.