Sénégal: Existence de deux modèles de fiches de collecte des parrainages - Bernard Casimir Cissé brandit l'article l.57

Si on considère que le dépôt des dossiers de candidature c'est entre le 11 et le 26 décembre, tant qu'ils ont la possibilité de venir chercher les documents, ils peuvent le faire». Fort heureusement que s'autoproclamer candidat à l'élection présidentielle est une chose, s'aligner au départ en est une autre.

L'existence de deux (2) modèles de fiches de collecte de parrainages, l'un en support papier et l'autre en format électronique est une exigence du Code électoral N°2018-22 du 04 juillet 2018. C'est la précision du Directeur de la communication et de la formation à la Direction générale des élections (Dge), Bernard Casimir Cissé, qui semble renvoyer le Front démocratique et social de résistance nationale (Frn) à l'article L.57 du nouveau Code électoral.

