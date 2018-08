Sénégal: Stratégie de réélection du président Macky Sall en 2019 - Les jeunes de Macky 2012 larguent Bennoo

Toutefois, Oumar Nguette et ses camarades sollicitent une audience avec le président de la République. De l'avis d'Oumar Nguette, «l'entrevue urgente» avec leur mentor viserait à «échanger des contours de la stratégie gagnante et bénéficier de son onction et une caution morale». Ils se lancent le défi de n'intégrer aucune structure lors de la présidentielle, si toutefois, l'objectif qu'ils se sont fixés n'est pas atteint d'ici l'investiture du candidat Macky Sall.

A son avis, ladite structure de jeunes se chargera de collecter 90.000 signatures de primo votants dans Dakar et Thiès, 2000 signatures de jeunes dans des départements comme Sédhiou, Kédougou, Mbacké, et Goudomp.

Pour la réélection du président Macky Sall en 2019, le mouvement jeune de la coalition Macky 2012 compte faire cavalier seul. Ce sera sans la coalition Bennoo Bokk Yaakaar (Bby). En conférence de presse hier, mardi 28 août, Oumar Nguette, coordinateur de ladite structure et compagnie ont annoncé une série d'actions à mener pour le parrainage de Macky Sall, non sans solliciter une «entrevue urgente» avec celui-ci.

