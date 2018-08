Sénégal: Mbaye Leye - Le Sénégalais signe à Mouscron!

Mbaye Leye, libéré de son contrat avec Eupen le 18 juillet, a signé un contrat d'un an avec Mouscron. Les dirigeants mouscronnois et l'attaquant sénégalais sont tombés d'accord, Leye jouera au Canonnier pour une saison.

Le club Mouscronnois l'a confirmé sur son site. « Cette fois, c'est officiel, les dirigeants du Royal Excel Mouscron et Mbaye Leye ont trouvé un terrain d'entente.

L'attaquant sénégalais défendra nos couleurs jusqu'en juin 2019. Un renfort de choix pour notre équipe qui pourra désormais compter sur l'expérience de Mbaye Leye.

Avec plus de 300 matches au compteur en Jupiler Pro League et 115 buts inscrits, l'ancien joueur de La Gantoise, du Standard, de Zulte-Waregem et d'Eupen connait bien notre championnat et pourra transmettre son expérience au jeune noyau mouscronnois en plus d'apporter le poids offensif qu'il manquait à l'effectif des Rouge et Blanc. »

Mouscron est le sixième club belge de Mbaye Leye. Il rejoint librement le Canonnier après avoir été remercié par l'AS Eupen qui pourrait s'en mordre les doigts, si l'attaquant sénégalais de 35 ans assure le maintien des Hurlus au détriment de l'Alliance.

Les clubs précédents de Mbaye Leye, auteur de 115 buts en Pro League, étaient Zulte Waregem, La Gantoise, le Standard, Lokeren et Eupen, où il n'est resté qu'une seule saison, alors qu'il avait signé pour trois ans.

Il y aura tout de même marqué dix buts en 28 matches. Mouscron, qui attend toujours son premier point, tentera de l'arracher à Charleroi, samedi lors de la 6e journée.