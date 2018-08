Sénégal: Afrobasket U18 - Les Lionceaux atomisent les Aiglons et foncent en quarts

L'équipe nationale masculine de basket-ball des moins de 18 ans a été sans pitié ce mardi 28 août, face à la Tunisie, son troisième adversaire dans la poule B de l'Afrobasket (U18) qui se déroule à Bamako.

Les Lionceaux se sont quasiment promenés en s'imposant sur le score sans appel de (81-38). Ce troisième succès est synonyme de qualification pour les juniors sénégalais avant l'ultime sortie qui les oppose ce mercredi au Rwanda.

L'équipe du Sénégal a été impitoyable face à la Tunisie qu'elle affrontait hier, mardi 28 août, pour le compte de la quatrième journée de la poule B de la 21e édition de l'Afrobasket des moins de 18 ans de Bamako.

Après avoir épinglé l'Angola et puis l'Algérie qu'ils ont largement dominés (70-50), les Lionceaux ont encore été un ton au-dessus de l'adversaire tunisien qu'ils ont littéralement atomisé (81-38). Un écart de 43 points qui confirme ainsi, leur toute domination.

Les Juniors sénégalais amenés par Jean Jacques Boissy, Amar Sylla et autres Cheikh Tidiane Faye ont d'entrée pris les commandes du match.

Les Tunisiens n'ont soutenu la comparaison qu'au premier quart temps en collant aux basques des Lionceaux (17-14). Les Lionceaux ne tardent pas ensuite à hausser le ton avec une bonne défense en zone et un jeu plus tranchant en attaque. Ce qui leur permet de se détacher et d'aller à la pause avec une avance de 15 points (35-20).

Au retour sur le parquet, les poulains de Madiéne Fall restent sur la même lancée avec une bonne présence dans le jeu intérieur adossé sur une défense homme-à-homme qui a vite étouffé les velléités offensives de leurs adversaires.

Les Aiglons tunisiens marquent le pas et se retrouvent larguer à plus de 20 points (45-25. 5e) et à 34 points à la fin du troisième quart temps (63-29). Le dernier quart-tems aura des allures de formalité pour les Lionceaux.

Ils terminent en roue libre en s'imposant sur le score sans appel de 81 à 38. Après ce troisième succès, l'équipe du Sénégal valide son ticket pour les quarts de finale de l'AfroBasket 2018 qui se poursuit jusqu'au 2 septembre.

Les Lionceaux disputeront ce mercredi 29 août leur ultime rencontre au Palais des Sports Salématou Maïga. Ce sera face au Rwanda. Ce sont les quatre premières des poules A et B qui se retrouveront pour les quarts de finale. Les deux finalistes vont représenter l'Afrique lors du prochain championnat du monde de la catégorie U19.