Maroc/Malawi: La liste de Renard sans Benatia et avec Bencharki

Munir Elkajoui (Malaga - Esp), Yassine Bounou (Girona - Esp), Ahmed Reda Tagnaouti (WAC), Nabil Dirar (Fenerbahce - Tur), Merouane Da Costa (Bachkahir Istambul - Tur), Ghanam Sais (Wolverhampton - Ang), Hamza Mendil (Schalke 04 - All), Soufiane Amrabet (Bruges - Bel), Achraf Hakimi (Borussia Dortmund - All), Nayef Aguerd (Dijon - Fr), Walid Elhajam (Amiens - Fr), Karim El Ahmadi (Al Ittihad - A.S), Youssef Aït Benasser (Monaco - Fr), M'barek Bousoufa (Sans club), Younes Belhanda (Galatasaray - Tur), Fayçal Fajr (Caen - Fr), Amine Harit (Schalke 04 - All), Noureddine Amrabet (Annasr - A.S), Hakim Ziyach (Ajax Amsterdam - PB), Ayoub El Kaabi (Heo China - Chi), Khalid Boutayeb (Maltayasport - Tur), Nacer Mezraoui (Ajax Amsterdam - PB), Youssef Ensiri (Leganes - Esp), Yassine Bamou (Caen - Fr), Achraf Bencharki (Lens - Fr).

