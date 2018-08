Togo: Agbéyomé Kodjo fait des propositions

'OBUTS rappelle aux membres du Collectif des 14 partis politiques de l'opposition que le combat pour l'ancrage de la démocratie, de l'état de droit et de l'alternance politique ne saurait se limiter au périmètre de leur Collectif, et que dans le contexte actuel, seul un large rassemblement de toutes les forces en lutte pour une meilleure gouvernance serait salutaire pour le peuple togolais.'

OBUTS, la formation dirigée par l'ancien Premier ministre Agbéyomé Kodjo, veut contribuer utilement au débat démocratique. Pour permettre au Togo de sortir rapidement de la crise politique dans laquelle il est plongé depuis un an, le parti d'opposition a fait mercredi un certain nombre de propositions.

