Tunisie: Fin de la paperasse...

A partir d'aujourd'hui, le service en question entrera en application.

Désormais, plus besoin de paperasses et terminé l'anachronique achat de timbres pour la rentrée. Les élèves pourront, en deux temps trois mouvements, procéder à l'inscription par le PC, tablettes ou même sur leurs Smartphones. En fait, ce n'est pas un choix, mais dorénavant la seule option. La couverture Web étant relativement très large en Tunisie, le ministère a choisi de miser sur une toute autre approche qui pourrait créer une nouvelle culture dans les relations entre le citoyen et l'administration tunisienne.

Ce nouveau service concernera 900.000 élèves entre collégiens et lycéens. En ce qui concerne le coût pour les ménages, pas de panique, les parents gagneront au change. En effet, la procédure classique coûtait 8 dinars et 810 millimes, tandis que la numérisation de l'inscription coûtera seulement 8 dinars et 600 millimes. "Vous me direz que la différence n'est pas énorme, mais si vous ajoutez à cela le fait de pouvoir éviter les déplacements inutiles et le gain de temps qui en découle, l'économie devient considérable", explique à La Presse le ministre de l'Education, Hatem Ben Salem. En outre, ce service contribuera à l'atteinte du "zéro papier", poursuivi par tout gouvernement qui se veut moderne.

Grâce à une carte bancaire, vendue à seulement 400 millimes, les parents peuvent facilement inscrire leurs enfants. Pour ceux qui ne disposent pas d'une connexion internet, ils peuvent toujours faire usage de leurs téléphones en tapant *181#.

Conscient du défi, le ministre de l'Education évalue la réussite de l'opération à 90%, mais affirme "assumer la responsabilité entière en cas de problème lors de l'inscription en ligne".

Selon le directeur général de la Poste tunisienne, Moez Chakchouk, le projet fait partie du programme "Tunisie numérique" dont l'objectif est de simplifier, mais également de rapprocher les services administratifs aux citoyens.