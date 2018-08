Tunisie: D'un sport à l'autre

La Coupe d'Afrique des nations 2018 de football féminin devrait se tenir dans les villes d'Accra et de Cape Coast. L'Algérie, le Cameroun, la Guinée Equatoriale, la Zambie, le Nigeria, le Mali et l'Afrique du Sud sont qualifiés pour la compétition, en attendant éventuellement un nouveau pays hôte pour compléter la liste.

La même source révèle que la Confédération africaine de football (CAF) a décidé de retirer l'organisation de la CAN 2018 féminine au Ghana pour cause «de retard dans les travaux», ajoutant que l'officialisation du retrait aura lieu lors de l'assemblée générale de l'instance continentale le mois prochain. Il y a deux semaines, le ministre ghanéen des Sports, Isaac Asiamah, s'était rendu à Antananarivo pour rencontrer le président de la CAF, Ahmad Ahmad, et le rassurer sur l'état d'avancement des travaux. La délégation ghanéenne était rentrée au pays avec le sourire, selon la presse locale.

Ces démissions, rappelle-t-on, ont été prises suite à la décision du bureau fédéral le 19 juillet dernier de geler provisoirement les activités de quatre membres fédéraux, Bilel Foudhaili, Hanène Sellimi, Mohamed Habib Mokdad et Sinan Ben Saâd, pour une période de deux mois et de leur interdire toutes activités relatives au football après la publication d'un communiqué dans lequel ils dénoncent le comportement du président Wadii Jary.

Copyright © 2018 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.