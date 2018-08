Tunisie: Les petites touches du président...

Sa montée en puissance dans le coude-à-coude que se livrent les deux têtes de l'exécutif et l'éventualité d'une seconde candidature à la présidentielle font de lui une personnalité d'avenir possible voire probable, d'où l'influence qu'il peut avoir sur les choix des uns et des autres dans la course à mort que se livrent tous les protagonistes de la scène politique, à 14 mois des prochaines élections générales du pays.

Le même Slim Riahi, qui est de nouveau à la tête de l'UPL, avait, il y a quelques mois, été également reçu par BCE, suite à quoi on l'avait vu, deux jours plus tard, reprendre place parmi les participants aux réunions du Document de Carthage. Ce qui ne l'empêchera pas de déchirer, quelques semaines après, cet accord au sommet.

Plus proche de nous, les audiences accordées, lundi, par le président de la République à Slim Riahi et Mohsen Marzouk attisent la curiosité des observateurs, au moment où ces deux personnalités sont des figures de proue des regroupements qui s'opèrent à l'Assemblée.

Copyright © 2018 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.