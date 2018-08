Tunisie: Objectif atteint

Après la pause, sentant le danger, Chiheb Ellili effectue les retouches nécessaires en faisant entrer Chermiti à la place de l'inexistant Mohamed Methnani. La sortie de ce dernier a libéré Brigui. Le rendement des Etoilés est devenu plus fluide. Certes, les Zambiens ont multiplié les incursions fort dangereuses, mais mal conclues en raison des maladresses des attaquants zambiens assez naïfs face au but gardé par le faible Krir.

Mais à la 28', l'équipe de Zesco a failli aggraver le score après un tir violent de Sakara, ce dernier a vu son tir percuter la barre avant que son coéquipier Mayenbé ne marque un but, mais l'arbitre l'annula justement après une irrégularité sur Krir. Ce dernier a multiplié les gaffes sans mobile apparent. Et la mi-temps s'est achevée sur un avantage de 1-0 pour les Zambiens.

Ces derniers ont confirmé leurs limites, lorsque le Zambien Mayenbé se présenta face à face avec Bdiri, mais ce dernier a sauvé un but tout fait (15'). Sa sortie en catastrophe a été fatale puisqu'il a dû quitter le terrain pour blessure. Passifs à l'image de leur milieu de terrain (Aouadhi, Hanachi, Methnani -- perdu sur le côté gauche -- et Belarbi, les visiteurs allaient être dominés de bout en bout. Maraï, seul face à quatre défenseurs était incapable d'être percutant. Il a fallu attendre la 25' minute pour voir une action dangereuse de la part de l'Etoile. En effet, sur un coup franc bien botté par Belarbi, ce dernier a failli égaliser mais sa tentative a été sauvée en corner.

Les Etoilés ont réussi à sortir indemnes de leur déplacement à Ndola après avoir arraché un nul inespéré face aux modestes Zambiens de Zesco United. D'emblée, les locaux se sont jetés corps et âme en attaquue. Et après quelques actions fort dangereuses, l'attaquant zambien Kambelé se joue de Bouthattas et bat le gardien étoilé Bdiri d'un tir croisé (8'). Ce but est venu très tôt, ce qui a dégarni la défense étoilée mal au point à l'image du duo Boughattas-Ben Aziza.

Copyright © 2018 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.