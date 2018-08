Tunisie: 70% des Tunisiens insatisfaits

Les personnes interviewées issues d'un milieu non communal et dont les enfants (de sexe masculin) ne sont jamais allés à l'école ont avoué qu'ils sont incapables de supporter les dépenses de scolarité (32%). Parmi les autres raisons évoquées, l'incapacité de l'enfant de parcourir de longues distances pour arriver à l'école (30,2%).

Pour les collèges et lycées, les parents pointent du doigt les cours particuliers (51,3%) et le non-encadrement des élèves au cours des heures creuses (43,6%), le faible niveau pédagogique de certains enseignants (40%) et à un moindre degré l'absence des professeurs (29,2%).

Concernant le cycle primaire, ils estiment que 46,4% des instituteurs ne sont pas qualifiés, outre les absences répétées du personnel enseignant et le fait d'obliger les élèves à suivre des cours particuliers (40,5%). Ils déplorent, aussi, l'absence d'eau potable dans les régions du centre-est et du nord-ouest (21,5%).

D'autre part, 69% des Tunisiens font confiance aux établissements éducatifs publics selon les résultats d'une enquête nationale sur «la perception des citoyens envers la sécurité, la liberté et la gouvernance locale en Tunisie» menée en 2017 et publiée sur le site officiel de l'Institut national de la statistique (INS), le 24 août.

Par contre, ils estiment que l'égalité devant la loi et le respect des droits humains ont enregistré une baisse de six points par rapport à l'enquête de 2014.

Sur le principe de respect des libertés fondamentales, environ 70 % des personnes recensées estiment que la liberté de croyance continue à être respectée dans la plupart des cas. Plus de 60 % considèrent, de leur côté, que la liberté d'expression et la liberté de la presse sont toujours respectées.

Le taux le plus élevé d'insatisfaction a été observé dans les régions du nord-est, du centre-ouest et du centre-est, avec un taux dépassant les 76 %.

