Angola: Les entreprises privées doivent cinq milliards de kwanzas à l'INSS

Huambo — Les entreprises privées doivent à l'Institut national de sécurité sociale (INSS) cinq milliards de kwanzas de paiements de la sécurité sociale, d'après l'inspection effectuée au cours du premier semestre de cette année.

En ce qui concerne les entreprises publiques, le ministère de l'Administration publique, Emploi et Sécurité sociale met en place un processus de recouvrement des créances afin d'établir des accords pour son paiement.

C'est ce qu'a informé mardi le ministre du secteur, Jésus Maiato, dans des déclarations à la presse à la fin de la 8e réunion du Conseil des ministres tenue dans la province de Huambo, sous la direction du Président de la République, João Lourenço.

Parmi les questions diverses, le Conseil des ministres a analysé la Loi sur l'autorisation législative qui vise à attribuer au Titulaire du pouvoir exécutif la compétence de légiférer sur le régime juridique Régularisation et recouvrement de créances à la protection sociale obligatoire.

Malgré la situation, le ministre a affirmé que la dette de la sécurité sociale ne représente pas encore un danger pour la durabilité de ce service.

Par conséquent, selon le gouvernant, le document examiné par l'organe collégial, quelles que soit des mesures coercitives, donne aux entreprises la possibilité de paiement de la dette, de façon volontaire, en six mois sans être pénalisé par des amendes et des intérêts moratoire, en plus d'annuler le processus de contravention.

Il a souligné que le document garantissait la durabilité de la sécurité sociale obligatoire, avec des ressources pour le paiement des dettes.

En ce qui concerne les sanctions, José Maiato a expliqué que l'INSS commencera à exécuter les actifs des sociétés débitrices, par le biais d'une hypothèque, pour les contraindre à respecter la contribution obligatoire à la protection sociale.

Ces mesures bénéficieront d'un appui juridique dans le décret présidentiel établissant le régime juridique de la contribution liée à la caution et à la protection sociale obligatoire, également apprécié par le Conseil des ministres.

En termes de nouveautés, le document offre aux entreprises la possibilité d'effectuer des paiements par voie électronique, tels que la carte bancaire et les services bancaires par Internet.

Cela permettra également aux assurés de vérifier leur carrière par téléphone, tout en leur donnant la possibilité d'imprimer leur carte de contribuable.

Lors de la réunion de mardi, le Conseil des ministres a également approuvé par rapport au secteur, le statut de la carrière des agents du système national d'emploi et formation professionnelle, diplôme visant à établir un nouveau cadre de référence des exigences, fonctions et de caractéristiques professionnelles et techniques et leurs droits, devoirs et obligations.