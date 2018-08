Congo-Kinshasa: Julien Ngoy - Le Belgo-Congolais file en Suisse

Julien Ngoy quitte l'Angleterre pour le championnat suisse. Stoke City, relégué dans le Championship, a laissé filer le jeune belge d'origine congolaise (RDC) pour rejoindre le Grasshopper de Zürich. Le Belgo-Congolais s'est engagé avec le club suisse pour une saison sous la formule d'un prêt.

Ngoy, un centre-avant aujourd'hui âgé de 20 ans, avait rejoint Stoke en provenance de l'Académie des jeunes du Club Bruges à l'été 2013.

Il a débuté en équipe première en 2016, mais ne s'y est jamais implanté. Il avait ainsi été prêté à Walsall, en League One (D3), au dernier mercato d'hiver. Il avait alors inscrit 3 buts en 13 matches.

📤 Striker @JulienNgoy28 has today joined Swiss side Grasshopper Club Zürich on loan for the remainder of the season

👉 https://t.co/SKCKxQLLqm#SCFC 🔴⚪️ pic.twitter.com/hQ2N1tTnIU

-- Stoke City FC (@stokecity) 29 août 2018