Ile Maurice: Bar Council - Pour Yahia Nazroo, «la question de la démission de Me Hervé Duval ne se pose pas»

Depuis que la Commission Caunhye a débuté ses travaux, quelques avocats, dont Mes Yousuf Mohamed et Hervé Duval, ont sorti l'artillerie lourde. À coups de déclarations à la presse et de plaintes au Conseil, ils n'y sont pas allés avec le dos de la cuillère. C'est pour cette raison que le Bar Council s'est réuni en urgence aujourd'hui.

«Comme toutes les autres affaires, ces plaintes seront traitées en urgence et selon les procédures tous les avocats concernés auront l'occasion de donner leurs explications», a déclaré Me Yahia Nazroo, secrétaire du Bar Council.

Suivant les doléances concernant ses membres et son président, le Bar Council s'est réuni ce mercredi 29 août, à 7 h 15. Me Hervé Duval et Me Yanilla Moonshiram, qui sont visés par les plaintes, n'ont pas assisté à la réunion.

