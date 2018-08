Angola: Le Chef de l'Etat préside le Conseil de gouvernance à Huambo

Il s'agit des instruments juridiques qui établissent les normes d'organisation et de fonctionnement des organes de consultation de l'Administration locale de l'Etat, et promeuvent la participation de divers acteurs dans la vie publique.

D'autre part, il a fait savoir que le Conseil des ministres réuni mardi dans la ville de Huambo, sous la présidence du Chef de l'Etat, João Lourenço, a apprécié les règlements qui vont permettre le fonctionnement de deux importants organes au niveau de l'administration locale, notamment les Conseils provinciaux et municipaux de Concertation Sociale et les Conseils d'écoute de la Communauté.

Huambo (Angola) — Le Président angolais, João Lourenço, dirige mercredi dans la ville de Huambo, la IIème session ordinaire du Conseil de Gouvernance Locale (CGL) pour analyser le plan quinquennal des routes et le processus de recrutement des enseignants et médecins dans le pays.

