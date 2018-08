Togo: La CDPA Haho appelle à libérer les détenus politiques et à améliorer les conditions de vie dans les prisons

Aussi, dénonce-t-il " nos prisons surpeuplées, où croupissent de nombreux détenus dont certains arbitrairement retenus pour des raisons politiques" et "condamne par la même occasion les conditions d'incarcération qui ne respectent aucunement la dignité humaine et qui transforment nombre de détenus en fauves".

Si ce démembrement de la CDPA déplore ce drame et "présente ses sincères condoléances à la famille éplorée et au corps des gardes pénitenciers, dont, certains choqués, ont démissionné pour protester contre une trop grande charge de travail à faire mais avec des moyens insignifiants", il dit comprendre " cette colère légitime qui anime une immense majorité de fonctionnaires togolais".

