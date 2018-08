Angola: La fondation " Mère Teresa de Calcutta " recueille des fonds pour Cacolo

Les communes de Cucumbi et Xassengue traversent diverses difficultés, notamment le manque d'enseignants, des infirmiers, des salles de classe, du centre de santé, des médicaments et l'approvisionnement en eau potable.

Le symposium vise également à réunir les originaires et amis de Lundas, les ex-étudiants de la mission catholique de Cucumbi et des commerçants en vue de collecter les originaires et amis de Lundas, ex-étudiants de la mission catholique de Cucumbi et commerçants pour réunir les financements afin d'atténuer la carence au sein de la population.

Saurimo — La Fondation "Mère Teresa de Calcutta" en partenariat avec les amis et originaires des communes de Xassengue et Cucumbi, municipalité de Cacolo (Lunda Sul), organisent vendredi, à Luanda, le premier symposium de recueil des biens divers pour l'assistance sociale des familles de ces localités.

Copyright © 2018 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.