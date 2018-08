Selon lui, la Gambie est un cas d’école en matière de gestion de changement pacifique et en réalisation des aspirations de la population et une organisation comme UNFPA a beaucoup à apprendre de son expérience.

D’ailleurs, dans ces propos, le Directeur régional a justifié le choix de la Gambie pour la tenue de l’atelier sur le Change Management (27 au 29 août) et la retraite régionale en communication et plaidoyer qui prend fin demain à Banjul.

Une vision qui est confinée dans un Plan Stratégique 2018-2021 qui ambitionne d’arriver à zéro besoin non satisfaits en planification familiale, zéro violences basées sur le genre et zéro décès maternel évitables.

