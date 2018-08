Tchad: Diplomatie - Le Royaume-Uni va ouvrir deux ambassades au Tchad et au Niger

Le Tchad et le Niger, comme plusieurs pays voisins, sont en proie à une forte instabilité à cause d'attaques répétées menées par des groupes djihadistes, dont Boko Haram, qui opèrent au Sahel. Le groupe, originaire du Nigeria, frappe dans tous les pays de la zone du lac Tchad (Nigeria, Tchad, Cameroun, Niger) où il commet des attentats meurtriers ainsi que des attaques contre les forces de l'ordre et procède à des enlèvements de jeunes filles.

La cheffe du gouvernement, qui fait étape au Nigeria après s'être rendue en Afrique du Sud, a également annoncé le renforcement des effectifs dans l'ambassade britannique au Mali. « Dans l'une des régions les plus fragiles d'Afrique, nous renforçons notre soutien aux efforts déployés par les pays africains pour lutter contre les facteurs sous-jacents de l'instabilité et des conflits », a déclaré le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué.

Le Royaume-Uni disposait jusqu'ici de bureaux au Tchad et au Niger mais renvoyait les demandes dans ces deux pays respectivement vers ses ambassades à Yaoundé, au Cameroun, et à Bamako, au Mali.

L'expansion du réseau diplomatique britannique doit permettre de « réduire les menaces potentielles posées à la sécurité britannique et européenne », selon le ministère. « Nous ne devons pas permettre que l'instabilité au Sahel, exacerbée par les conflits régionaux, continue de freiner le développement et de s'étendre au reste de l'Afrique ou à l'Europe », a déclaré le secrétaire d'État britannique pour l'Afrique, Harriett Baldwin.

Copyright © 2018 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.