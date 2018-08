Congo-Brazzaville: Musique sacrée - Arsène Ngouélé prépare son troisième album

L'oeuvre intitulée " Bénédiction" aura vingt-quatre titres et a connu la participation d'autres chantres du pays, de la République démocratique du Congo et de France.

L'album comportera des titres comme "Ndeko na nga" (un appel à louer et adorer Dieu) "Nani wena wa longo" (qui est digne), "Yuwa mbila" (écoute l'appel), "L'orphelin" et "So wani" (réveille-toi, toi qui dors car le monde va vers sa fin et il faut y penser). Justifiant le choix du titre "Bénédiction" que porte son opus, Arsène Ngouélé a expliqué qu'«être béni ce n'est pas seulement avoir de l'argent ou des biens matériels. Le souffle de vie que Dieu nous donne, par exemple, est une bénédiction. Dieu bénit chacun à sa manière».

Ces titres sont chantés en plusieurs langues (français, lingala, kituba, nzabi, tsangui et autres), des chants gospel tintés de sons traditionnels du pays qui apportent une couleur particulière à l'album. «Nous avons souvent tendance à oublier d'où nous venons. Or si l'on veut se connaître, l'on doit repartir à la source», a estimé Arsène Ngouélé. Dans cet album, on note aussi des futuring avec des artistes tels Marcel Mbougou, Kool Matopé, la sœur Lydie, Les Cœurs d'Exo et le frère Raphaël Fernandez.

L'oeuvre est une autoproduction. Ses moyens étant limités, le frère Arsène Ngouelé a lancé un appel en vue d'un soutien, d'un sponsor pour finaliser l'album (mixage) et assurer sa promotion. Pour annoncer les couleurs, l'artiste s'est produit en concert le 20 mai à Pointe-Noire et le 25 juillet à Nkayi. Il s'est ensuite produit au concert Matondo qui a eu lieu le 26 août, à Mbota Raffinerie.

Notons que le frère Arsène Ngouélé a commencé le chant dès son enfance. Il est passé par la chorale Kiakouanza avant de se retrouver dans la chorale La voix des Anges dont il a été le directeur technique. Il est aussi membre du groupe Les Dinguizi. A son actif deux albums sont déjà sur le marché notamment "Wiza sonama" sorti en 2007 et "Lusambulu", une autoproduction sortie en 2010. Arsène Ngouélé s'est lancé dans un combat, celui de faire traverser les frontières à ses albums et son souhait est que les Congolais soutiennent les artistes nationaux afin que leurs produits soient aussi consommés ailleurs.