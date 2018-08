Congo-Brazzaville: Préservation des domaines publics - Plus de kermesses au sein des établissements scolaires

Le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation, Anatole Collinet Makosso, qui est descendu le 28 août à l'école primaire Angola-Libre à Brazzaville, a prié les occupants de libérer immédiatement ce site.

Depuis quelques années, certaines autorités municipales et autres personnalités ont pris l'habitude d'occuper des espaces publics pour en faire des lieux attractifs. Ainsi, des établissements scolaires sont parfois transformés en Kermesse où s'exercent des activités lucratives. C'est le cas cette année des écoles primaires Angola-Libre à Makélékélé, Trois Francs à Bacongo et Antonio-Agostinho-Neto à Talangaï. En effet, cette pratique a transformé certaines écoles en véritables lieux d'insécurité où règnent toutes sortes d'antivaleurs. Par exemple, les salles de classe sont devenues des dépôts de boisson, des ébats amoureux, etc., des préservatifs jonchant à même le sol.

Selon des témoignages, des occupants sont installés moyennant des sommes d'argent variant entre 70 000 et 150 000 FCFA. Sur place, on y trouve toutes sortes de boissons, des grillades et bien d'autres plats prisés par des Congolais. Pour l'inspecteur général de l'Enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation, David Boké, qui a précédé le ministre de tutelle le 27 août, il y a beaucoup de débordements.

« Cette année, au lieu d'occuper des espaces vides, des jeunes gens ont préféré s'installer dans des établissements scolaires. Malgré nos différentes interventions dans le but de les recadrer, ils n'ont pas compris parce qu'il était question d'organiser des activités culturelles. Je demande à tous les promoteurs des kermesses à Brazzaville, Pointe-Noire, Dolisie, Ouesso et bien d'autres localités d'arrêter immédiatement leurs activités lucratives dans les concessions scolaires », a lancé David Boké à l'école des Trois Francs de Bacongo.