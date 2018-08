Ile Maurice: Pravind Jugnauth - «Mo éna enn sel madam mwa... »

«Mo latet ot mwa parski mo pass tou mo létan dan mo travay. Mem kan mo déor ousi. Mo pa kouma sertin ki ti pé fer dan lé pasé... » Le Premier ministre n'y est pas allé de main morte et a vertement critiqué le leader du Parti travailliste (PTr). Pravind Jugnauth intervenait lors de l'inauguration d'un jardin d'enfants à l'Escalier, ce mercredi 29 août. Une initiative qui revient au ministère des Infrastructures publiques en collaboration avec le groupe Omnicane dans le cadre de la sécurité routière.

S'il s'est félicité du travail abattu par le gouvernement Lepep depuis qu'il est au pouvoir, Pravind Jugnauth en a aussi profité pour lancer des piques à Navin Ramgoolam. Notamment, en commentant le projet Metro Express. «Mo konvinkou ek déterminé ki gouvernman PTr ti anvi fer Metro Express mé ti pou dépans dé fwa plis ki séki nou pé dépansé. Déza ki zot pa fouti expliké kouma dollar finn vinn dan kof», a-t-il fait ressortir. D'ajouter que «lapress trouv sa anormal ki mo kritik adverser. Sé mo rol sa, kritiké. PTr imoral, pa zis o nivo travay. Mwa mo éna enn sel madam ek trwa zanfan... »

Commentant l'inauguration du jardin d'enfants, le Premier ministre a indiqué que d'autres projets sont à prévoir dans la région de l'Escalier, dont l'aménagement d'un lieu de rencontre et l'agrandissement du centre social. «Nou tou konn limportans sant social é nou pé révwar bann servis. Nou inn aloué plis ki 93 % kass Budget dan sa bann sant-la. Zamé finn arivé kinn aloué otan larzan dan Collectivités locales et District Council.»

Combat

Pravind Jugnauth est également revenu sur les dossiers de la pauvreté et de la drogue lors de son allocution. Il a affirmé que son combat pour les éradiquer est toujours d'actualité et qu'il a pour objectif d'améliorer la qualité de vie des Mauriciens. De poursuivre que de nombreux projets bénéfiques au public sont en cours. «Nou pé fer enn lopital modern ENT, nou pou al fer lopital kanser avek bann laparey sofistiké. Enn lot lopital Flacq... Sa sé mo vision, mo pa get zis démin, mo get pli divan ankor.»

Rappelons qu'il y a plus d'un an, l'ex-Premier ministre, Navin Ramgoolam, se trouvait, lui aussi, à l'Escalier pour l'inauguration d'un lieu de culte. Sa venue avait mobilisé une grande foule, contrairement à celle présente aujourd'hui. Cela signifie-t-il que le leader des Rouges a-t-il plus la cote que Pravind Jugnauth dans la région ?