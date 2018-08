Algérie: Football/Ligue 2 (4e j) - Périlleux déplacement de l'ASO à Boussaâda

Un autre match entre équipes ex aequo, à savoir l'US Biskra et le NC Magra (6es - 4 pts), ne manquera pas d'attrait surtout que le coup d'envoi est programmé à 19h00. Les Biskris, qui viennent d'amorcer leur redressement, envisagent de continuer leur ascension pour rester dans le sillage des équipes de tête. Le nouveau promu, qui s'est adapté au difficile rythme de la L2, ne se présentera pas en victime expiatoire et essayera de refaire le coup d'El-Harrach, d'où il avait ramené un nul méritoire (1-1).

Le dauphin de l'ASO, en l'occurrence le MC El-Eulma (2e - 7 pts), réalise son meilleur début de saison depuis longtemps. Ce vendredi, il aura la visite du promu, l'ES Mostaganem (3e - 6 pts), battu lors de la précédente journée par l'autre promu, le NC Magra (1-2) à Sétif. Les locaux, bien emmenés par les ex-Sétifiens Delhoum et Ziaya, visent un double objectif: remporter un 3e succès et s'installer seuls en tête du classement en cas de défaite de l'ASO à Boussaâda.

La formation des "Lions du Chéliff (1re - 9 pts), qui n'a concédé jusque-là aucun point, passera un difficile test sur le terrain de l'Amel Boussaâda (3e - 6 pts) qui vient de concéder sa première défaite à Biskra. Les deux équipes ayant largement battu les réservistes du RC Kouba (4-0 et 5-0), possèdent une attaque qui crache le feu et tenteront de rester sur cette dynamique offensive. L'ABS, intraitable à domicile, rêve d'infliger à son illustre invité sa première défaite de la saison.

