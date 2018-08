Algérie: Le ministère de l'Habitat étudie "soigneusement" les rapports sur la qualité des logements

Alger — Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Abdelwahid Temmar a indiqué, mardi à Alger, que son département étudiait soigneusement les rapports sur la qualité des logements en vue de prendre des décisions et de sanctionner les entreprises défaillantes.

"De lourdes sanctions allant jusqu'à la résiliation des contrats et la poursuite judiciaire seront infligées à l'encontre des entreprises défaillantes", a précisé le ministre durant sa visite de travail et d'inspection aux cités Ahmed Medaghri à Rouiba et Faizi à Bordj El Bahri (Alger). A rappeler que le ministère de l'Habitat a ouvert une enquête sur la qualité des logements réalisés après avoir reçu des plaintes de la part de quelques bénéficiaires au niveau des différentes régions du pays, concernant les manquements en termes de réalisation.

« Il ne faut pas amplifier cette situation, ni la généraliser au reste des projets. »

En réponse à une question sur la protestation des souscripteurs AADL prévue mercredi à Alger en raison de la qualité des logements, M. Temmar a rassuré qu'"ils ont le droit d'exprimer leurs préoccupations de manière civilisée", soulignant que les problèmes seront réglés en toute transparence. "La protestation est tout à fait normale mais doit être raisonnable", a déclaré le ministre, mettant en avant "le travail fourni par le secteur afin de prendre en charge les préoccupations des souscripteurs et des bénéficiaires".

Les solutions et les moyens financiers sont disponibles pour le règlement de tous ces problèmes, a-t-il rassuré. Au cours de sa visite, le ministre a instruit les responsables des chantiers de l'impératif de respecter la qualité de la réalisation et l'aspect esthétique de l'aménagement extérieur ainsi que la réalisation des structures publiques à l'image des écoles, des structures sanitaires et des espaces verts.

Compte tenu de l'environnement de ces cités, il a été procédé actuellement à l'aménagement de Oued Bouriah à la cité Ahmed Medeghri (Rouiba) à travers le changement de son cours pour qu'il se jette dans les canalisations souterraines avec des délais de réalisation fixés à 8 mois à compter du 10 mai dernier, une démarche qui vas en finir avec plusieurs problèmes de santé et d'environnement et contribuera à donner une belle image au périmètre d'habitat à travers l'exploitation de la surface du Oued pour la réalisation des routes et espaces verts.

M. Temmar a instruit également les responsables des chantiers de donner des appellations urbaines aux cités de manière à en finir avec celles des chiffres, outre la dénomination des rues et routes pour que ces cités soient des monuments préservés dans la mémoire des Algériens. Par ailleurs, le ministre de l'Habitat a formulé des observations aux responsables de l'Entreprise nationale de promotion immobilière (ENPI) sur la qualité et la cadence de la réalisation des travaux, mettant l'accent sur l'impératif de consentir davantage d'efforts pour la livraison des logements avant décembre prochain.

L'entreprise chinoise chargée de la réalisation est le premier partenaire de l'ENPI avec un quota de 6913 unités de logement où 50% de leurs projets est financé via le Crédit populaire d'Algérie (CPA). Le ministre a fixé le 15 septembre prochain dernier délais pour lancer le reste des projets programmés (LPP) dans la wilaya d'Alger. La wilaya d'Alger a bénéficié d'un quota de 26.200 logements LPP, dont 21.695 logements ayant été lancés et 15.754 en cours de réalisation, outre 5941 unités réceptionnées et 4505 en attente, rappelle-t-on.