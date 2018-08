Algérie: Clubs de plongée sous-marine à Skikda, une passion pour la mer

Skikda — A la découverte du Grand bleu et des secrets de la mer, la pratique de la plongée sous-marine à Skikda est devenue une activité très prisée par les jeunes de la région est du pays.

Proposant des virées exceptionnelles dans "le monde du silence", les écoles de plongée sous-marine de Skikda ne désemplissent pas en cette fin du mois d'août, les estivants affluant à Rusicada, les jeunes notamment, en quête d'aventure et de sensations fortes n'hésitent pas à s'inscrire pour une initiation subaquatique. Pour le président du club Le Dauphin des jeux aquatiques établi à la plage Stora dans la ville de Skikda, Farid Boulabssal, la plongée sous-marine s'invite de plus en plus dans les activités des estivants.

« Les clubs d'initiation à la plongée sous-marine de Skikda sont en phase de devenir une référence pour beaucoup de jeunes de l'est du pays. »

Le président du club Le Dauphin, crée en 1996 assure que ce club, dès l'entame de ses activités, a veillé à créer un espace d'apprentissage et de passion pour les fonds de mer, "ouvert à toutes les couches de la société et dont le dénominateur commun est la passion de la mer". "Ce club accueille tous ceux désireux d' apprendre les techniques de ce sport aquatique, âgés de plus de 14 ans et en bonne santé", a-t-il fait savoir, a affirmant que le club offre toute la logistique nécessaire pour "un apprentissage des plus performants".

Pour M. Boulabssal, la curiosité de la découverte du monde aquatique et du riche environnement marin, le renouvellement du plaisir de se retrouver à 15 mètres ou plus sous l'eau sont autant de motivations qui poussent de plus en plus les jeunes à pratiquer la plongée sous-marine.

Lire aussi : Saison estivale à Skikda: des plages féériques tout au long de 140 km de littoral

La plongée sous-marine, des heures d'entrainement et de perfectionnement

Trois niveaux de formation et d'entrainement sont indispensables pour permettre la maîtrise de ce sport, tient à souligner le président du club Le Dauphin, attestant que pour lui, +l'île de Signa+ , non loin de la plage Stora, une zone vierge et sublime "demeure le meilleur endroit pour pratiquer la plongée sous-marine". Le Club propose une session de formation en plongée sous-marine englobant plusieurs heures à raison de 18 000 dinars et les tarifs appliqués souligne-t-on "sont compétitifs et étudiés".

Pour Riad Zendaoui, un jeune originaire d'El Eulma (Sétif), rencontré par l'APS au club le Dauphin, l'aventure avec ce club a débuté depuis cinq ans. "La mer et les fonds marins m'ont toujours séduit et le fait que j'habite une ville intérieur a freiné, à certain moment ma passion jusqu'à ce que je découvre des clubs de formation de plongée sous-marine. Je me suis inscrit, là, je suis plongeur de 3ème degré et je continue à apprendre et à me perfectionner", confie le jeune Riad, âgé de 32 ans.

« Je ne rate aucune occasion pour me retrouver sous l'eau, sans un bruit, pour faire le vide, me déconnecter, et me recentrer sur moi-même. »

La gent féminine semble peu attirée par cette pratique sportive. Le dauphin n'a enregistré que 4 femmes en cinq ans parmi ses membres, à l'instar de Mme. Djamila Mout (36ans) qui affirme que la plongée sous-marine lui procure un vrai espace de détente et de décompression. "L'état d'apesanteur procuré par l'eau me permet de me relâcher, les tensions et le stress s'évaporent, et je ressens un véritable regain d'énergie à la fin de la séance d'entrainement", atteste-t-elle.

Passion pour la mer et engagement pour protéger la biodiversité sous-marine

Aux côtés des clubs Le Dauphin pour le jeux aquatiques et La Planète bleue, l'association locale Les Etoiles de la mer, créée 1993 perpétue la passion du Grand bleu et œuvre à promouvoir la biodiversité sous-marine. Pour le président de l'association, Saïd Ramdane, la pratique de la plongée sous-marine sensibilise mieux sur l'importance du respect de la biodiversité maritime et l'engouement des jeunes est en mesure de créer "des nouveaux réflexes, responsables et amis de l'environnement".

« Aux Étoiles de la mer, le travail de sensibilisation a toujours accompagné les cours d'initiation et de perfectionnement de la plongée sous-marine. »

Évoquant "les horreurs" causés à la mer et la pollution de l'environnement marin par les débris rejetés, M. Ramdane a indiqué que son association organise périodiquement des actions citoyennes pour préserver le littoral skikdi à travers des campagnes de nettoiement en collaboration avec des clubs et autres associations de la région. Avec l'été qui tire à sa fin, les derniers estivants à Skikda continuent de pratiquer leur passion. Equipés de combinaisons de plongée, de palmes et tout le nécessaire, des jeunes partent sous l'eau, dans le monde de silence, où il y a tellement de merveilles à découvrir.