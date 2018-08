Malawi: Bensalah reçoit le président de l'Assemblée nationale du Malawi

Le président de l'Assemblée nationale du Malawi a salué le "rôle pionnier de l'Algérie sur le plan continental sous la direction éclairée du président de la République, Abdelaziz Bouteflika", appelant l'Algérie "à poursuivre ses efforts pour le développement du continent et la réalisation de ses aspirations au progrès, à la sécurité et à la stabilité".

Les deux délégations ont évoqué également "l'état des relations bilatérales et les moyens de les promouvoir davantage au service des deux peuples et pays".

La rencontre a été l'occasion pour la délégation malawienne de "prendre connaissance des réalisations accomplies par l'Algérie à la faveur de la politique de réformes initiée par le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, notamment la réconciliation nationale qui a permis la consécration de la paix et de la stabilité dans le pays, la réalisation du développement et le retour de l'Algérie au sein des fora internationaux".

