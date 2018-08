Algérie: Ligue des champions d'Afrique - L'ESS en 1/4, fin de l'aventure pour le MCA

- L'ES Sétif a composté son billet pour les quarts de finale de la Ligue des champions d'Afrique de football, en s'imposant devant le MC Alger (2-1), mardi au stade 5-Juillet d'Alger, pour le compte de la 6e et dernière journée de la phase de poules (Gr. B).

L'ES Sétif a débuté la partie tambour battant avec l'ouverture du score dès la 5e minute de jeu sur un coup-franc direct de Djahnit, légèrement dévié de la tête par le défenseur mouloudéen Azzi qui trompe son gardien Chaâl dans un scénario que personne n'attendait pour cette entame de match.

A partir de ce moment-là, le rythme de la partie s'est accéléré et les Mouloudéens voulaient coûte que coûte revenir dans la partie, en témoigne cette occasion ratée par le milieu de terrain Bourdim qui a failli tromper le gardien Zeghba sur une frappe détournée par le défenseur sétifien Bedrane.

Le "Doyen", en perte de vitesse avec un bilan d'un seul point décroché lors des trois dernières journées de la Ligue des champions, n'arrivait toujours pas à se révolter devant une équipe sétifienne très bien en place et un milieu de terrain royal, emmené par ses deux maîtres à jouer, à savoir Djabou et Djahnit.

Lire aussi: Ligue des champions d'Afrique: l'ES Sétif bat le MC Alger 2-1 et se qualifie en 1/4

Cherchant à tout prix à marquer ce but égalisateur, le MCA a laissé beaucoup d'espaces derrière, chose qui a permis aux Sétifiens d'aggraver la marque, sur une contre-attaque éclaire déclenchée par Ghacha qui lance Djabou, ce dernier trouve Bouguelmouna au second poteau pour inscrire le 2e but (27').

Puis sur une faute du gardien sétifien Zeghba, l'arbitre éthiopien Bamblak a sifflé un penalty en faveur du MC Alger qui parvient à réduire la marque par Derrardja (41').

Tout en continuant à presser en cette fin de première mi-temps, les Algérois ont tenté des ballons aériens dans la surface, mais les attaquants Nekkache et Bendebka n'arrivaient pas à les concrétiser.

Au retour des vestiaires, les deux équipes n'ont pas procédé à des changements dans leur effectif. Les Sétifiens se sont montrés beaucoup plus dangereux avec Djabou qui aurait pu obtenir un penalty (53') sur une faute d'Azzi dans la surface, avant de laisser sa place, sur blessure, à son coéquipier Aîboud (56').

L'ES Sétif a perdu ensuite son attaquant Bouguelmouna, blessé lui aussi à la cuisse, ce qui a poussé l'entraîneur marocain Rachid Taoussi à revoir sa copie tactique en développant un jeu basé essentiellement sur un bloc avancé, tout en gérant ce léger avantage au score.

De son côté, l'entraîneur français Bernard Casoni a incorporé Arous et Chérif El-Ouazzani à la place de Bourdim (71') et Amada (79'), pour donner plus de tonus à cette équipe mouloudéenne qui n'arrivait pas à trouver ses repères devant l'Entente laquelle a failli aggraver la marque sur une tête de Bedrane (81').

La dernière occasion du MCA a été l'oeuvre de Derrardja qui a vu sa frappe détournée sur la barre transversale par un défenseur sétifien, puis Bendebka suit de la tête mais n'est pas parvenu à mettre le ballon au fond des filets, au grand dam de la galerie mouloudéenne.