Burkina Faso: Session spéciale du CEP 2018 - 371 candidats du Nord à l'assaut de leur premier diplôme

C'est parti pour la session spéciale du certificat d'étude primaire dans la région du Nord. Ils sont 371 candidats dont 179 filles et 192 garçons à l'assaut de leur premier parchemin et répartis dans 3 centres d'examen. Ces candidats sont issus de 27 écoles des communes de Sollé, Banh(Loroum), et Kain dans le Yatenga. Ils ont été regroupés durant plusieurs semaines pour pouvoir suivre les cours.

Cela est rendu possible grâce à la volonté du monde éducatif. Pour le Gouverneur Hassane SAWADOGO, c'est l'occasion de remercier les enseignants, les partenaires techniques et financiers, les partenaires sociaux de la région et les forces de défense et de sécurité qui ont permis de relever ce défi. Ce regroupement est « l'aboutissement d'une volonté politique pour aider les enfants », a indiqué le Gouverneur.

Interrogé à propos, le président de Centre d'examen, Ganamé Issaka a affirmé qu'il est « intéressant d'avoir participé à sauver l'année en prenant part à cet aboutissement». « C'est un défi relevé », a-t-il conclu.

Pour réussir l'examen des épreuves, 20 surveillants et 27 accompagnateurs ont été mobilisés. La correction sera assurée par 22 correcteurs repartis entre les sites de Banh, Sollé et Ouahigouya.