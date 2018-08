Burkina Faso: Crise cotonnière à l'Ouest - L'or blanc" dans l'impasse

Après les crises de 1994 et de 2011, la zone cotonnière SOFITEX s'enlise à nouveau. Dans le grand Ouest, les paysans qui doutent toujours de la qualité des intrants de coton, ont jeté leur dévolu sur la culture des céréales. Les acteurs de la filière se partagent la responsabilité, en attendant un retour à une situation normale.

Les remous qui ont marqué le secteur du coton les années antérieures sont loin d'être un vieux souvenir. Dans le grand Ouest du Burkina, la crise qui oppose en ce moment les producteurs aux structures administratives de la Société d'exploitation de fibre textile (SOFITEX), perdure.

En effet, un constat dans ladite zone a permis de s'apercevoir que la culture de l'or blanc a cédé la place à la culture vivrière. Un revirement que certains expliquent comme étant la réponse à la «dictature» voulue par la SOFITEX. En réalité, tout laisse croire que la crise est le corollaire de la mauvaise campagne cotonnière de 2017-2018.

De l'origine de la révolte anti-coton

Le faible rendement (environ 400 000 tonnes de production nationale) enregistré au cours de cette campagne résulte, selon les producteurs, de la mauvaise qualité des intrants octroyés aux Groupements de producteurs de coton (GPC), appelés aujourd'hui coopératives. Et le moins que l'on puisse dire, est que cette opinion est répandue sur les 52 000 km2 de la zone cotonnière SOFITEX.

Les villages de Kourouma et de N'Dorola, de la zone cotonnière du Kénédougou Nord, dans les Hauts-Bassins, jadis considérés comme les bassins irréprochables de la production cotonnière, ont constitué les points de départ de la révolte contre la culture du coton. Ils sont devenus les foyers de la défiance de la filière.

Pour justifier leur ras-le-bol, le vieux Abdoulaye Barro, ancien président de l'Union provinciale des producteurs de coton du Kénédougou, assisté d'une délégation de six personnes toutes en âge avancé, représentant le collège des sages dans le village de Kourouma, confirme que la localité a tourné le dos au coton.

L'octogénaire n'est pas allé du dos de la cuillère pour exprimer l'indignation et la colère qui habitent les producteurs de Kourouma. Il confie que les producteurs burkinabè croulent sous le poids des dettes interminables avec moins de considération de la part des autorités. «C'est la SOFITEX, qui nous a fourni des intrants frelatés.

La semence, les insecticides phytosanitaires, les engrais (NPK, Urée) tous étaient de qualité douteuse. Leur usage n'a donné aucun résultat positif. Par conséquent, le rendement ne pouvait qu'être négatif, ouvrant ainsi la porte aux impayés», dévoile l'ancien président provincial. Une hypothèse partagée et véhiculée par la plupart des producteurs des régions cotonnières de l'Ouest.

A Banfora, dans la région des Cascades, le secrétaire général de la coopérative «Mima Loma», Djakaria Ouattara, est du même avis et pense que la dernière campagne cotonnière a été l'objet d'un cafouillage dans l'octroi des intrants.

Dans sa coopérative, il dit avoir reçu diverses marques d'insecticides, dont «Avaunt 150 EC», «Emaba» et «Conquest C 88 EC». Des produits, qui selon lui, n'ont donné aucune satisfaction.

Face à la résistance «spectaculaire» des parasites, les producteurs affirment avoir multiplié les pulvérisations, passant des six traitements conventionnels à onze. «On récoltait en moyenne 1,4 tonne à l'hectare, mais l'année dernière nous avons récolté 700 kg/ha », compare M. Ouattara.

Manœuvre politique ?

Pour la campagne en cours, il dit être passé de 18 à 8 hectares. Et les insecticides que sa coopérative a reçus sont : «AG Avantage» pour le premier traitement, «Acero» pour le deuxième et «Thunder» pour le dernier traitement.

A Solenzo dans la Boucle du Mouhoun, le président de l'Union provinciale des Banwa, Nabouzanga Cissé, fait les mêmes remarques. Avec les insecticides comme «Indoxa», «Nomax 150» et le «Thunder» mis à sa disposition, il dit craindre la résistance des parasites. De l'analyse de certains producteurs, le problème des intrants résulte d'un changement de fournisseurs.

De l'avis de responsables d'Unions départementales Union, en 2017, les producteurs des zones de Boromo et de Houndé se sont indignés contre les fertilisants, tandis que ceux des provinces de la Comoé et du Kénédougou ont décrié les insecticides. Et la situation est telle, que Dédougou, Nouna et Solenzo ont même été victimes de la mousse blanche.

Face à ces désastres, des producteurs affirment n'avoir eu aucun soutien moral. Une observation que le président de l'Union nationale des producteurs de coton (UNPCB), Bambou Bihoun, rejette en bloc en affirmant que sa mission première est de protéger les intérêts des producteurs. «Ma vie, c'est la terre, c'est le coton.

Et je mettrai tous les moyens pour défendre la cause des cotonculteurs» a-t-il dit. Pour lui, la haute hiérarchie de la filière cotonnière s'était mise en branle pour trouver des réponses aux problèmes soulevés, mais les agitations ont compromis le dialogue.

A défaut d'avoir le directeur général de la SOFITEX, que nous avons tenté d'avoir à maintes reprises au téléphone, c'est l'ancien secrétaire général de l'Association interprofessionnelle du coton du Burkina Faso (AICB), Georges Yaméogo, qui a bien voulu échanger sur la question. Il indique que l'échec de la campagne écoulée est lié à une mauvaise utilisation des fertilisants et autres produits d'entretien du cotonnier.

En ce qui concerne la mousse blanche, l'ex-responsable de l'AICB pense à un phénomène cyclique, car à son bon souvenir, ces ravageurs avaient détruit le cotonnier en 1998. Très surpris par la réaction des producteurs, il dit craindre une manœuvre politique. «Ce problème dépasse la SOFITEX» a-t-il dit.

Poussant plus loin sa réflexion, Georges Yaméogo a conclu que jusque-là, le monde rural était le seul lieu où régnait la quiétude. Pendant que dans les villes les revendications battaient leur plein, et que les marches se succédaient, les campagnes burkinabè filaient le bon coton. Y aurait-il eu effectivement une main politique derrière la révolte des producteurs ?

Une solidarité fratricide

Un autre point de discorde est la caution solidaire instaurée par les sociétés cotonnières et leurs partenaires financiers, qui veulent que le crédit d'une coopérative soit amputé sur le gain du groupe et non par paiement individuel.

Par exemple, dans une coopérative de 20 producteurs, si 15 ont des impayés, leur marge est automatiquement comblée par les cinq bénéficiaires, quitte à ce que ces derniers se fassent rembourser par leurs collaborateurs.

Et c'est cette caution, qui lie les producteurs aux institutions financières coopérant avec la filière coton. Pour les producteurs, ce système est à l'origine de plusieurs conflits entre les membres d'une même coopérative.

«La caution solidaire sape sérieusement les efforts de la cohésion sociale», fait remarquer M. Ouattara. De façon unanime, les cotonculteurs souhaitent que le soutien du gouvernement à la filière, qui se chiffre à plus de 14 milliards de francs CFA cette année, soit utilisé pour apurer les dettes. Mais, face à cette proposition, l'ancien SG de l'AICB explique que la demande d'aide de la SOFITEX auprès du gouvernement obéissait à des palliers.

Ainsi, 9 milliards de francs CFA ont servi à subventionner les intrants et 5 milliards pour épauler les producteurs. Il n'était donc pas question de détourner cette somme à d'autres fins. C'est également l'occasion pour M. Yaméogo de souhaiter, que l'assurance-récolte sur laquelle la SOFITEX sensibilise les producteurs soit adoptée.

Mais, pour relancer à nouveau la production cotonnière, les producteurs souhaitent la suppression pure et simple des impayés de 2017-2018, afin de repartir sur de nouveaux crédits. Mieux, ils appellent à plus de dialogue, d'échange et de communication entre les structures administratives et les coopératives.

De ce point de vue, le président de l'Union provinciale des producteurs de coton du Kénédougou indique que la circulation des informations et des décisions prises au niveau institutionnel et politique parviennent tardivement aux coopératives. Pire, le management des faîtières (SOFITEX et UNPCB) manque parfois de diplomatie, à son avis.

Mais avez-vous pensé aux conséquences du boycott du coton, étant donné que les usines emploient une main-d'œuvre locale et que ce sont les intrants de la filière qui servent à la production des céréales ? En réponse à cette question, les groupements de N'Dorola se disent conscients des enjeux qu'implique leur décision.

«Le coton constitue la première source de revenus monétaire en milieu rural. Et sans lui, les usines seront certainement fermées. Cela va créer le chômage. Mais le jeu en vaut la chandelle» a rétorqué Abdoulaye Barro. Pour tout corroborer des producteurs ont purement et simplement souhaité le retour du coton génétiquement modifié (CGM)