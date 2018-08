Burkina Faso: Ateliers vacances 2018 - Plus de 150 enfants initiés au dessin

Yannick Yoni qui a participé pour la première fois aux ateliers vacances a bien apprécié l'initiative et souhaite prendre part à l'édition prochaine. «Cette année, j'ai su comment dessiner le paysage et peindre également un tableau. Je dirai aux parents de m'amener l'année prochaine pour apprendre davantage», a confié le petit Yoni.

«Je suis très satisfait de ces enfants, car chacun d'eux à travers la bande dessinée, a appris à dessiner et à relater des histoires liées au paysage. Et je suis convaincu que parmi eux sortiront des grands dessinateurs dans les temps à venir », a-t-il vanté.

Pour le directeur de l'espace culturel «Mains du monde», les ateliers vacances sont également des espaces d'éducation et de création artistiques encadrés par des artistes professionnels. Ce fut d'ailleurs l'occasion pour le formateur en bande dessinée, Cyprien Kondi Sabu, de traduire sa satisfaction aux enfants participants et particulièrement à leurs parents.

Initiés depuis 2015 par l'association Napam Béogo, logée dans l'espace culturel «Mains du monde» dans le quartier Gounghin de Ouagadougou, les ateliers artistiques sont dédiés aux enfants et jeunes dont l'âge est compris entre 6 et 17 ans, a expliqué son directeur, Lassané Ouédraogo. Selon lui, la 4e édition des ateliers vacances qui ont pris fin, le samedi 25 août 2018, a connu la participation de plus de 150 enfants et s'est étalée sur trois semaines.

