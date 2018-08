Burkina Faso: Démocratie - Des Danois prônent le dialogue politique entre opposition et majorité

La question nous est tous adressée, mais elle concerne davantage le Mouvement du peuple pour le progrès (MPP), le parti majoritaire», a insisté le chef de file de l'Opposition. Et d'ajouter : «Le débat sur le récent code électoral nous a permis de nous convaincre que les échanges avec l'opposition manquent parfois de sincérité. Toute chose qui ne permet pas de consolider et d'approfondir nos relations politiques».

De son avis, ce programme est une réussite au Danemark où l'opposition et la majorité collaborent dans une atmosphère empreinte de convivialité. «Nous voulons donc l'expérimenter au Burkina Faso», a fait savoir M. Pedersen. Le Chef de file de l'opposition politique, Zéphirin Diabré, s'est réjoui de l'initiative. «L'ambition des responsables de l'institut, de faciliter le dialogue politique entre partis politiques de l'opposition et ceux de la majorité, est à saluer à sa juste valeur.

«Nos échanges ont été très fructueux», a dit le représentant de l'institut danois qui a précisé que la confiance est désormais instaurée entre les différents acteurs et il ne reste plus qu'à dérouler le programme sur le terrain. «Nous allons identifier les activités à mener, opérationnalisant ainsi le programme sur le terrain en partenariat avec le Centre pour la gouvernance démocratique (CGD)», a-t-il ajouté.

Après une heure et demie de discussions à huis clos, le chef de la délégation, Martin Rosenkilde Pedersen, a confié à la presse que son institut a échangé avec le CFOP sur un projet visant à renforcer le dialogue politique entre la majorité et l'opposition.

Le Chef de file de l'opposition politique au Burkina Faso (CFOP), a eu le mercredi 29 août 2018, une séance de travail avec une délégation du «Danish institute for parties and democraty (DIPD)» ou Centre danois pour la démocratie et les partis politiques. La rencontre vise à promouvoir le dialogue entre opposition et majorité.

