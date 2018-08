Gambie: Adama Barrow - "C'est aux Africains de faire avancer le continent"

L'UNFPA est à Banjul depuis lundi pour mieux outiller, à travers le "Change management meeting", les managers senior de 25 bureaux de la région, mais aussi pour une retraite en communication et plaidoyer afin de pouvoir faire face aux défis dans la région Afrique de l'Ouest et du Centre.

Le directeur régional pour l'Afrique de l'Ouest est du Centre de l'UNFPA, Mambigué Ngom, a pour sa part salué le fait que la Gambie est engagée dans un processus de changement et qu'elle est surtout en train de faire "évoluer les choses et gérer le changement".

"D'autant plus que l'Afrique a été confrontée à de nombreux défis (coups d'État, guerres, rébellions), mais l'avenir est prometteur pour l'Afrique, parce que nous regardons dans la même direction et nous croyons au même principe de la démocratie", s'est-il félicité.

D'après Adama Barrow, la seule façon de développer l'Afrique, c'est de relever le "défi du rassemblement", et pour cela, il a indiqué que l'UNFPA a la responsabilité, en tant qu'institution, de continuer à précher la "démocratie et la procédure régulière".

"La responsabilité incombe aux Africains et nous devons être assez courageux pour nous assurer que nous réussissons à faire avancer l'Afrique", a-t-il dit en recevant le directeur régional Afrique de l'Ouest et du Centre du Fonds des Nations unies pour la population (UNFPA), Mambingué Ngom.

