C'est la salle n°1 du centre E de l'école A située au secteur 2 de Djibo qui a servi de cadre au lancement du Certificat d'études primaires (CEP) ce mercredi 29 août 2018 pour les candidats du Soum qui étaient en regroupement deux mois durant pour des cours de rattrapage suite aux perturbations de l'année scolaire du fait de l'insécurité dans la région.

Il a été présidé par le Pr Kalifa Traoré, secrétaire général du ministère de l'Education nationale et de l'Alphabétisation qui avait à ses côtés Angeline Nèya/Dombwa, la directrice régionale de l'Education préscolaire, primaire et non formelle du Sahel, Dramane Dermé, le directeur régional de l'Enseignement post-primaire et secondaire, et Siaka Barro, le haut-commissaire du Soum. On y notait également la présence des partenaires techniques et financiers, des acteurs de l'éducation avec une forte mobilisation des agents de sécurité.

Il était 6h passées de 50mn quand nous arrivions à l'école A de Djibo. Les surveillants avaient fini l'appel des candidats et la sécurité veillait au grain. La plupart des élèves attendaient sereinement l'arrivée des épreuves avec un peu d'angoisse perceptible sur le visage de certains.

C'est à 7h10 minutes que le secrétaire général du MENA et sa forte délégation ont fait leur entrée dans l'enceinte de l'école A. L'inspecteur-chef de la circonscription d'Education de base de Pobé Mengao, Dieudonné Bougma, a accueilli les visiteurs du jour et servi de guide à la délégation dans les différentes salles de classes. La délégation a effectué un tour dans toutes les salles de composition.

Dans les salles visitées, le silence est remarquable et les candidats semblent concentrés sous le regard vigilant des surveillants. Pas d'incidents ou d'irrégularités constatés, se félicite notre guide qui nous signale néanmoins quelques absences.

Dans les salles où la délégation est passée, le secrétaire général, le Pr Kalifa Traoré, a adressé les mêmes mots d'encouragement et de soutien aux candidats, dans une atmosphère détendue : « Vous avez passé des mois à semer et aujourd'hui commence la récolte. Je vous souhaite donc une bonne moisson », a-t-il affirmé.

C'est dans la salle n°1 que les officiels ont procédé à l'ouverture de la 1re enveloppe des épreuves. « Si nous sommes là ce matin, c'est pour vous encourager à avoir le CEP. Vous pouvez l'obtenir et vous allez l'avoir. Il suffit simplement de le considérer comme les autres compositions que vous avez déjà faites dans vos différentes écoles. Restez concentrés et sages et c'est sûr que vous allez tous avoir le CEP.

Alors, nous vous souhaitons bonne chance », a affirmé le secrétaire général du MENA, Kalifa Traoré, aux candidats avant de procéder à l'ouverture de l'enveloppe contenant le sujet de la Rédaction. Konfé Abdoul Sakour, élève à l'école de Niamanga, se dit prêt à affronter les épreuves avec confiance.

« Je suis content aujourd'hui de pouvoir participer aux examens. Quand les écoles étaient fermées, je n'étais pas content, maintenant je suis très heureux et sûr de réussir à mon examen.

Nos maîtres ont beaucoup travaillé pendant les jours où nous étions en regroupement. Je remercie tous les enseignants et les autorités qui nous ont permis de passer les examens comme les autres élèves du Burkina.

« Je remercie infiniment les acteurs de l'éducation et les autres partenaires qui nous ont permis d'organiser les examens, car ce n'était pas évident de pouvoir regrouper tout ce beau monde durant deux mois.

Aujourd'hui, nous sommes en train de clôturer les activités de fin d'année, mais je me pose la question suivante : comment sera la rentrée prochaine ? J'invite les autorités à y penser », a déclaré Abdoulaye Ouédraogo, surveillant.

Après l'école A de Djibo, la délégation est passée dans les autres centres à travers la ville. Selon le directeur provincial de l'Education préscolaire, primaire et non formelle du Soum, Alfred N. Sawadogo, le Soum enregistre pour cette session 2 468 élèves inscrits, dont 1 194 filles. Les candidats composeront dans 3 jurys répartis en 14 centres.