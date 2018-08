Burkina Faso: MPP Houet - Le nouveau bureau provincial contesté

Une chose est sûre, les évènements d'hier à Bobo-Dioulasso ont fortement mis à rude épreuve la cohésion et la sérénité au sein de cette structure provinciale du MPP. Tous les regards sont désormais tournés vers le bureau politique national qui devrait prendre la décision qui s'impose afin de relancer la machine MPP dans le Houet.

Pour les manifestants, la démocratie doit prévaloir au sein du MPP et c'est le choix des militants à la base qui devrait s'imposer. Certains ont alors scandé le nom du directeur de cabinet du président du conseil régional, Honoré Sanou, qui fut président des jeunes du CDP/Houet et qui fut parmi les premiers militants de la province à quitter l'ex-parti au pouvoir.

Les manifestants accusent ce dernier d'être un inconnu dans la province et d'être à la solde d'Issa Dominique Konaté. Un autre revers pour ce conseiller du chef de l'Etat qui a déjà eu maille à partir avec des militants dans la province lesquels, on se rappelle, l'avaient rudoyé au point de déchirer sa chemise au cours d'une rencontre politique à Bobo.

Le siège provincial du MPP avait à l'occasion refusé du monde hier dans la matinée. Venus des quatre coins de la ville et même de villages rattachés, les militants dudit parti n'avaient qu'un seul message : l'annulation pure et simple du nouveau bureau provincial du MPP que dirige Sanon Worozou Olivier.

