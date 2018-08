Congo-Brazzaville: Littérature - Charline Effah signe "La danse de Pilar"

Dans son roman paru courant cette année aux éditions La Chaminante, l'auteure retrace un récit qui se mêle entre bien et mal, amour et haine, ambition et jalousie au sein d'une famille des années 1980.

Salomon Emane et Pilar alias Queens-P vivent à Nlam avec leurs enfants, Paterne et Joseph. Pilar, une mère ambitieuse, danse pour le parti au pouvoir et soutient le régime en place. Son mari Salomon s'y oppose mais n'arrive même pas à protester devant sa femme qui l'écrase avec son caractère dominateur. Elle reçoit des faveurs que le régime lui accorde.

Au fil du temps, Salomon intègre, de son côté, le parti de l'opposition et en devient le chef de file. Ses amis et lui ont pour siège le domicile de Jézabel, la concurrente de Pilar. Salomon a une aventure avec une des prostituées de Jézabel, Oyane, qui tombe enceinte et donne un fils à Salomon, Jacob. Pilar accepte difficilement cette situation, néanmoins elle laisse Jacob rejoindre la grande famille Emane.

Quelques mois plus tard, les amis de Salomon sont exécutés. Après, Salomon est retrouvé mort dans son bureau. Pilar organise très vite les obsèques pour faire disparaître cet homme de sa vie. Elle ne l'a jamais aimé puisqu'elle l'a haï jusqu'à la mort. Ne supportant pas voir Jacob, elle finit par le chasser de la maison. Ce fils mal aimé se retrouve dans son pays d'accueil, où il tombe amoureux de Leslie, une Européenne. Et revient à Nlam pour montrer qu'il a réussi sa vie, qu'il est marié et qu'il mène une vie stable.

Sa femme et lui s'installent chez Pilar. Son frère Paterne retrouve en Jacob un homme violent, broyé par le souvenir d'une enfance malmenée. Il bat sans cesse Leslie et la violente selon son gré. Paterne lui demande d'être plus clément envers elle car au premier regard, Paterne était tombé amoureux de cette dernière.

Le souvenir de la haine entre leurs parents refait surface, Jacob estime que si son père Salomon est mort, c'est parce qu'il a été faible devant Pilar. Pour lui, il n'est pas question d'être tendre avec sa femme... Par jalousie, Paterne ôte la vie à son frère.

Charline Effah, une romancière franco-gabonaise, est enseignante, comédienne, metteure en scène, parolière, auteure-compositrice. Elle a auparavant publié deux romans, "Percées et Chimères" », en 2011, et "N'être", en 2014, ainsi que plusieurs nouvelles. "La danse de Pilar", son troisième roman, compte cent quatre-vingt-quatorze pages. Charline Effah dirige l'Institut Diadème, une société qu'elle a créée en 2015, spécialisée dans l'accompagnement à la validation des acquis de l'expérience. L'écrivaine réside actuellement à Paris.