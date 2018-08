Congo-Brazzaville: Vie des partis - La présidente du comité PCT Madibou dresse le bilan de son action

Angélique Bantsimba a, en outre, évoqué les difficultés auxquelles le comité est confronté avec la scission de Makélékélé. « Madibou se sent démembré aujourd'hui parce que toutes les forces sont restées à Makélékélé et le parti éprouve quelques difficultés, surtout s'agissant des cotisations statutaires. Il faut donc les relancer pour faire fonctionner le parti », a-t-elle conclu.

Un état des lieux, a-t-elle dit, qui a révélé des dysfonctionnements du parti au niveau de sa base, notamment avec les cellules qui n'étaient plus animées. « Sur sept membres du secrétariat de la cellule, par exemple, il n'y a que deux qui sont restés, d'autres portés disparus ou décédés ou fait défection. Il fallait refaire ce secrétariat et partant toute la section afin d'avoir les cent vingt membres requis », a-t-elle déclaré, avant d'ajouter, « ce travail a été fait et les données ont été transmises au niveau de la fédération ».

