Congo-Kinshasa: Ligue des champions - Mazembe en quarts de finale après le nul contre Difaâ El Jadida

Avec douze points, le club de Lubumbashi a fini les huitièmes de finale de la C1 africaine en première position dans son groupe, avec trois victoires et trois résultats d'égalité. Il attend maintenant de connaître son prochain adversaire.

Le TP Mazembe s'est qualifié pour les quarts de finale de la 22e édition de la Ligue des champions d'Afrique, malgré le résultat d'égalité concédé, le 28 août, à domicile, dans son stade de la commune de Kamalondo, à Lubumbashi, face au club marocain de Difaâ El Jadida. Un but partout, c'est le score de cette partie pourtant dominée par les joueurs du coach Pamphile Miyaho Kazembe qui n'ont pas réédité le score satisfaisant de deux buts à zéro, lors de la première confrontation entre les deux clubs en terre marocaine.

Pour ce match qui semblait être sans enjeu car Mazembe était déjà qualifié, Mihayo et son adjoint David Muakasu ont tenté de faire tourner l'effectif. Ainsi, le gardien de but malien, Ibrahim Mounkoro, a été titularisé à la place du portier international ivoirien, Sylvain Gbohouo. Dans le champ, il y a eu Djo Issama Mpeko, le Zambien Kabaso Chongo, Kevin Mondeko et Arsène Zola en défense. L'Ivoirien Christian Koffi Kouamé, Miché Mika et Trésor Mputu Mabi ont été au milieu de terrain. Le trio d'attaque s'est composé de Chico Ushindi (remplacé à la 57e mn par Meschak Elia), Ben Malango, et le Zambien Rainford Kalaba (remplacé à la 78e mn par le Camerounais Ntankeu).

Du côté de Difaâ El Jadida, Yousfi a gardé les perches et dans le champ, Aguerdoum, N'Diaye, Lagrou, Hadhoudi (remplacé à la 65e mn par Lachhab), Ngah (remplacé à la 88e mn par Hannouri), Asstati, Jayid, Karnass, Msuva, Megri (remplacé à la 81e mn par le buteur Khoukhouche). Ben Malango a ouvert la marque à la 87e mn sur penalty, consécutif à une faute dans la surface de réparation sur Ntankeu. Mais Lahoucine Khoukouch a égalisé à la 90+1e mn sur une frappe non maîtrisée par le gardien de but Ibrahim Mounkoro. Dans l'autre match du groupe, l'Entente sportive de Sétif a dominé Mouloudia d'Alger par deux buts à un dans une rencontre totalement algérienne.

Avec trois victoires et trois résultats d'égalité, Mazembe termine premier du groupe avec douze points, devant l'ES Sétif (huit points), Difaâ El Jadida (six points) et Mouloudia Alger (cinq points). Les Corbeaux attendent de connaître leur adversaire en quart de finale de cette édition 2018 de la C1 africaine.