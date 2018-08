Congo-Kinshasa: Passeport falsifié - La Belgique ouvre une information judiciaire visant Moïse Katumbi

Contrairement à la version soutenue par la CENI (Commission Electorale Nationale Indépendante) et la… Plus »

Or après épuisement du délai imparti au richissime homme d'affaires pour se mettre en règle, la police fédérale s'est trouvée dans l'obligation de transmettre son passeport confisqué au parquet de Halle-Vilvoorde. L'Office des étrangers qui avait attendu en vain a tiré ses conclusions et considère depuis lors Moïse Katumbi comme en séjour illégal en Belgique. Le parquet a confirmé qu'une information judiciaire pour « faux en écriture publique » a été ouverte à charge de l'opposant congolais mais se garde de parler, à ce stade, de falsification de documents d'identité. Le cabinet de l'opposant déclare, pour l'instant, n'avoir pas encore été notifié par la justice belge sur ce cas.

En Zambie où il fut bloqué dernièrement après le refus des autorités congolaises de le laisser entrer sur le territoire national, il aurait présenté à l'immigration zambienne un passeport congolais, s'évertue d'expliquer Francis Kalombo, un de ses communicateurs, pour qui Moïse Katumbi est bel et bien détenteur d'un passeport congolais en bonne et due forme. De son côté, son porte-parole, Olivier Kamitatu, affirmait le 24 juillet que son président résidait en Belgique en toute légalité et qu'il n'y avait aucun problème de document ayant trait à sa résidence dans ce royaume.

