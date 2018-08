Seychelles: Les Seychelles restent engagées à lutter contre le trafic humain malgré leur dégradation dans le classement des USA

Les Seychelles restent inébranlables dans leur engagement à veiller à ce que le fléau de la traite des personnes ne s'aggrave pas sur ses côtes, a déclaré un haut responsable du gouvernement après le déclassement de la nation insulaire dans le rapport de 2018 sur la traite des personnes.

Le gouvernement des Seychelles «continuera à renforcer les mesures afin d'identifier et traiter efficacement les cas de traite des personnes», a déclaré à la SNA la directrice du service du droit international et des droits de l'homme au Département des affaires étrangères, Gayethri Pillay.

Selon le rapport 2018 publié au mois de juin par le Département d'Etat américain pour surveiller et combattre la traite des personnes, "le gouvernement des Seychelles ne respecte pas pleinement les normes minimales pour l'élimination de la traite; Cependant, il déploie des efforts importants pour y parvenir. "

Le premier cas de traite de personnes à se présenter devant les tribunaux aux Seychelles a eu lieu l'année dernière et a impliqué quatre ressortissants bangladais. En 2016, le Département de l'emploie des Seychelles a signalé à la police le cas de mauvais traitement et de non-paiement de salaire.

Les Seychelles, un archipel de l'ouest de l'océan Indien, comptent de nombreux travailleurs migrants venus principalement de pays asiatiques tels que l'Inde, le Bangladesh, le Sri Lanka et les Philippines. Ils sont principalement employés dans le secteur de la construction.

Le rapport ajoute que bien que l'île insiste pour lutter contre la traite des personnes, les efforts déployés en comparaison au rapport de la période précédente n'ont pas augmenté. Par conséquent, les Seychelles ont été rétrogradées à la liste de surveillance de niveau 2.

Ce classement concerne les pays dont les gouvernements ne respectent pas pleinement les normes minimales de la loi sur la protection des victimes de traffic (TVPA), mais déploient des efforts importants pour se conformer à ces normes.

Mme Pillay a déclaré que ce niveau de placement ne reflète pas ou ne reconnaît pas les progrès significatifs que les Seychelles continuent à accomplir dans la lutte contre ce crime odieux à l'intérieur et à l'extérieur de ses frontières.

L'Association pour les droits, l'information et la démocratie (ARID) aux Seychelles, une organisation à but non lucratif, a exprimé son inquiétude dans un communiqué de presse, notant que de nombreux efforts et sessions de plaidoyer ont été réalisés en 2016 pour l'améliorer.

ARID a déclaré avoir fourni une assistance à quatre victimes de trafic en 2016 et a collaboré avec une organisation internationale pour élaborer et mettre en œuvre les règlements nécessaires pour la loi de 2014 sur l'interdiction de la traite des personnes.

"Malheureusement, tout s'est calmé et le comité TIP est devenu inactif et les autorités compétentes n'ont même pas répondu aux préoccupations concernant d'éventuels cas de trafic d'humain", ajoute le communiqué.

Mme. Pillay a déclaré que «le gouvernement reste préoccupé par la méthodologie et les processus d'évaluation du rapport et son système de classement, qui repose souvent sur des informations anecdotiques et des sources invérifiables.»

Conformément au rapport, ARID a formulé plusieurs recommandations, notamment la réorganisation du Comité sur la traite des personnes, la création d'une unité désignée composée d'agents de police compétents pour traiter les cas et un mécanisme de coordination pour améliorer le partenariat avec les organisations mettant en place des plans d'action national pour résoudre ce problème et lutter contre toutes les formes de traite.

Parallèlement, ARID encourage tous les citoyens à rester conscients de l'acte de traite d'humain et à signaler immédiatement les cas suspects et à aussi appeler la police à prendre ces informations au sérieux et traiter plus efficacement les cas de trafic d'êtres humains.