Ile Maurice: Le MMM à la reconquête de son électorat traditionnel

Me Yousuf Mohamed, SC, a pris la parole au début même des travaux de la commission d'enquête sur… Plus »

Dans la foulée, Paul Bérenger s'est adressé aux jeunes et leur a demandé de ne pas mettre tous les politiciens dans le même panier. «Tous les politiciens ne sont pas pareils.» La rencontre a également vu l'intervention de Reza Uteem, de Rajesh Bhagwan, d'Arianne Navarre-Marie, de Robert Hungley, de Prakash Meenowah et de Michel Gérard Nina, entre autres.

Lors de son discours, le leader des mauves a annoncé que le MMM amorce déjà la dernière ligne droite finale de la présente législature et se positionne pour affronter les prochaines élections en 2019. «Les élections générales vont se jouer entre le MMM, le MSM et le Parti travailliste.» De poursuivre «qu'au vu de la performance de ses adversaires, le MMM a toutes les chances de remporter les prochaines élections.»

Copyright © 2018 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.