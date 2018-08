Ile Maurice: Nouveaux billets - Nouvelle arme pour s'attaquer au blanchiment d'argent ?

Me Yousuf Mohamed, SC, a pris la parole au début même des travaux de la commission d'enquête sur… Plus »

L'abolition du billet de Rs 2 000 et le remplacement de la présente famille de billets sont également recommandés par l'ex-gouverneur Ramesh Basant Roi. Le projet présenté par celui-ci avait été rejeté par le Premier ministre en 2016. Ramesh Basant Roi avait souhaité qu'au lieu des effigies d'hommes politiques, les nouvelles coupures aient comme illustration des paysages et événements culturels ou historiques.

S'attaquer frontalement aux trafiquants de drogue et à ceux qui font entrer l'argent sale dans le circuit monétaire en remplaçant les grosses coupures. C'est ce que préconise l'ancien juge Paul Lam Shang Leen dans son rapport. L'ampleur du black money est conséquente à Maurice, à en croire les chiffres fournis par les autorités. Selon la Mauritius Revenue Authority, Rs 35 milliards proviennent du blanchiment et du financement d'activités illégales.

Aucune décision n'a été finalisée par le Premier ministre et ministre des Finances, Pravind Jugnauth. Si officiellement le gouvernement refuse de préciser sa position sur la question, cependant, dans les milieux concernés, l'on indique que d'intenses lobbies seraient déjà à l'œuvre. À la Banque centrale, les pourparlers ont repris avec des imprimeurs. Une présentation par la société De la Rue, imprimeur britannique, s'est tenue fin juillet à la BoM. Dans le même temps, le First Deputy Governor, Renganaden Padayachy, s'était rendu à Amsterdam où il s'est entretenu avec le concurrent français Obertur Fiduciaire.

L'émission d'une nouvelle série de billets de banque ferait l'objet de discussions entre la Banque de Maurice (BoM) et le ministère des Finances. «Il y a des réunions de haut niveau de manière informelle», indique une source aux Finances. Et d'ajouter que «les implications d'un tel projet sont toujours à l'étude».

