Ile Maurice: Complexe résidentiel - Un projet de luxe à Rs 1 M

Rivière-noire s'animera bien- tôt avec un nouveau complexe résidentiel de luxe développé par le groupe Nundun Gopee, Asmara Beachfront Residences.

Le promoteur cible à travers ce projet les Mauriciens et étrangers souhaitant investir dans des résidences de luxe. Un montant de Rs 1 milliard sera investi dans ce complexe qui sera développé sur un site de dix arpents jouxtant les Salines Pilot, à Rivière-Noire, où s'implantera le projet hôtelier de New Mauritius Hotels. Le site en question fait face à la mer et comprend une partie privée et l'autre louée à bail. Il sera accessible grâce à une nouvelle route qui est actuellement en construction.

Soixante logements individuels seront construits sur le site d'Asmara au sein d'une végétation tropicale. Tous ces logements ont été conçus de manière à avoir une vue pa- noramique sur l'océan et la montagne La Tourelle. Ces 60 logements comprendront huit villas en bord de mer (Beach villas), 17 duplex, 28 appartements et sept penthouses (suites avec terrasse).

Mais attention, pour avoir accès à ces résidences de luxe - que vous soyez Mauriciens ou étrangers - vous devrez inves- tir pas moins de Rs 19,9 millions. En fait le promoteur cible surtout les Mauriciens pour les villas et les duplex, et les Mauri- ciens et étrangers pour les appartements et suites. La commercialisation des résidences a déjà démarré et les huit beach villas ont déjà trouvé preneurs, de même que sept penthouses. Nundun Gopee a déjà trouvé des acquéreurs pour 45 % des logements proposés et espère en avoir vendu 80 % d'ici la fin de l'année.

Le complexe Asmara Beachfront Residences disposera également d'un spa, d'une salle de sport, d'un Beach club, d'un court de tennis et d'un restaurant. Son emplacement sur la côte sud-ouest permettra à ses habitants de pratiquer toute une gamme d'activités nautiques et terrestres telles que la plongée sous-marine, le kitesurf, le jogging, la randonnée, entre autres.

Le Beach club situé en bord de mer donnera l'opportunité aux résidents de passer des moments soit au bar, soit au restaurant soit dans la piscine de 23 mètres de long.

Le complexe a été dessiné par Éric Chavoix Architects Ltd et la décoration in- térieure sera assurée par Maurice Design Ltd. Tout le côté paysagisme sera assuré par ESP Landscapers Ltd.