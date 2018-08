Maroc: Tournoi de l'UNAF - Les U17 se qualifient à la CAN 2019

La sélection nationale de football des moins de 17 ans s'est qualifiée pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN U17), prévue en 2019 en Tanzanie, après avoir battu mardi au stade de Monastir son homologue tunisienne par 1-0, en match comptant pour la troisième et dernière journée du tournoi de l'UNAF.

L'unique but de la rencontre a été marqué par Akram Nakkach à la 21ème minute.

Il s'agit de la troisième victoire de la sélection marocaine après celles réalisées face à l'Algérie (5-2) et la Libye (1-0) lors respectivement de la première et de la deuxième journées de ce tournoi.

Ainsi, le Maroc occupe la première place avec 9 points suivi de l'Algérie (4 points), de la Tunisie (3 points) et de la Libye (1 point).

Dans une déclaration à la MAP, l'entraîneur de l'équipe nationale, Jamal Sellami, s'est dit "satisfait" de la qualification de ces jeunes joueurs à la phase finale de la CAN 2019, soulignant que cet exploit constitue une source de fierté pour le football marocain.

Il a ajouté que l'équipe nationale comprend des "joueurs prometteurs" qui ont tout donné pour défendre le maillot de l'équipe nationale, se félicitant des efforts déployés par les clubs auxquels appartiennent ces joueurs.

Pour sa part, Akram Nakkach de l'Académie Mohammed VI de football (AMF) a exprimé l'espoir de voir l'équipe nationale réaliser des résultats à la hauteur des ambitions aux phases finales de la CAN en Tanzanie.

Pour ce tournoi qualificatif, l'entraîneur marocain avait convoqué 21 joueurs, à savoir Taha Mourid (WAC), Alaa Bellaarouch, Reda Asmama, Youssef Oujdal, Anas Nanah, Mohammed Amine Essahel et Tawfik Bentayeb de l'AMF, Oussama Raoui, Achraf Ramzi, Maouhoub El Mehdi, El Mehdi El Bousadeqi (FUS de Rabat), Said Assim (Nac Breda/Hollande), Anas Maroun, Haitam Abaida et Bilal Ouacharaf (FC Malaga/Espagne), Zakaria Ghailan (FC Barcelone/Espagne), Elias Atiabou (Red Bull Salzburg/Autriche), Hicham Aderaze (Rouen/France), Ilyes Addiche (Metz/France), El Khiyat Ahmed du Club Lionceaux de l'Atlas Mohammedia (CLAM).

L'AG du Raja, le 13 septembre

Le président du Comité provisoire, Mhamed Aouzal, informe les adhérents du club que le Raja, section football, tiendra les travaux de son assemblée générale au titre de la saison sportive 2017-2018, et ce le 13 septembre prochain à partir de 17 heures dans un hôtel de la ville de Casablanca.

L'ordre du jour de l'AGO comporte plusieurs points dont l'examen des rapports moral et financier, la désignation des auditeurs et des contrôleurs des PV, l'examen du budget alloué à la prochaine saison et la délimitation du montant pour le renouvellement de l'adhésion au club, ainsi que l'élection du comité directeur.

Cette AGO sera aussi l'occasion pour les adhérents de prendre acte du rapport du contrôleur des comptes.

Concernant l'agenda de l'AGE, les points inscrits porteront, entre autres, sur le règlement intérieur du club et la présentation du projet de société pour approbation.