Ile Maurice: Amphithéâtre de Pointe-Canon - Des travaux au coût de Rs 6 millions

Me Yousuf Mohamed, SC, a pris la parole au début même des travaux de la commission d'enquête sur… Plus »

Port-Louis : Le centre de conférences Swami Vivekananda est géré par la State Investment Corporation. La Citadelle et le Domaine les Pailles, qui sont du domaine public, n'accueillent plus de spectacles après des plaintes pour tapage nocturne d'habitants des locali- tés avoisinantes. La première phase de rénovation du théâtre municipal de Port-Louis doit s'achever d'ici mars 2019. ZPlaines-Wilhems : Le théâtre Serge Constantin, à Va- coas, est géré par le ministère des Arts et de la culture. Alors que la rénovation de la salle des fêtes et des locaux administratifs du Plaza est terminée, les procédures sont en cours pour remettre le théâtre en état.

Au ministère des Arts et de la culture, qui gère les lieux, on explique que le gros du travail est terminé. Des persiennes ont été installées pour protéger le public du vent. Le toit en tôle a été refait, ainsi que les sanitaires. Si au départ c'était un amphithéâtre de plein air, l'espace est aujourd'hui couvert.

Copyright © 2018 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.