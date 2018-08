Ile Maurice: Port-Louis Fund - Une loterie pour accélérer le passage du papier au numérique

Pour l'année 2017, le pays a importé pour quelque Rs 285,7 millions de produits papiers selon les relevés de Statistics Mauritius.

Mais d'ici décembre, le fonds d'investissement PortLouis Fund (PLF) souhaite fortement ne plus faire partie des sociétés qui continuent à dépendre uniquement et exclusivement du papier comme support pour communiquer avec leurs actionnaires.

Pour inciter ses 4 571 ac- tionnaires à souscrire à un programme de convergence du papier au numérique via l'inter- net, baptisé Green Initiative, le PLF organise une loterie dotée de trois prix constitués d'actions d'une valeur de Rs 100 000, de Rs 50 000 et de Rs 25 000 respectivement.

Cette initiative permettra au fonds d'investissement de faire d'une pierre deux coups : d'une part, les actionnaires vont participer à un programme écologique avec l'élimination graduelle du papier dans les opérations et, d'autre part, elle leur permettra d'accroître leur implication dans l'actionnariat du fonds.

Une des conditions attachées à la participation à cette loterie est que l'actionnaire doit remplir un Shareholder Consent Form dans lequel il donne son approbation de recevoir en mode numérique les copies de convocation de réunions, de rapports annuels, le bilan de holdings, des avis de paiement de dividendes et d'autres documents statutaires. Ces formulaires en forme numérique ou dans une enveloppe prépayée doivent parvenir au PLF au plus tard le 15 septembre à l'adresse suivante : [email protected] portlouisfund.com.

Le tirage au sort des trois gagnants de la loterie aura lieu le 5 décembre au Mauritius Turf Club sous la supervision de la Gambling Regulatory Authority, organisme régulateur des jeux.

Parmi les autres conditions associées à cette loterie figure l'envoi par un actionnaire indi- viduel du numéro de sa carte d'identité ou de son immatriculation d'affaires s'il s'agit d'une société, la récupération du prix dans un délai de six mois faute de quoi il sera remis au National Solidarity Fund. Seuls les actionnaires dont le nom paraît sur le registre du fonds au 31 juillet 2018 pourront y parti- ciper. Les noms des gagnants seront publiés dans deux jour- naux deux jours consécutifs dans un délai de sept jours.

Culture numérique

Le PLF a été créé en 1997. À ce jour, la valeur nette de ses actifs estimée à Rs 1,6 Md (milliard). Ses principaux action- naires sont notamment la State Investment Corporation (SIC) (35 %), le segment investissement de l'État, le National Pen- sion Fund (25 %) et le National Savings Fund (8 %) qui sont des fonds de pension et des actionnaires individuels

75 % des fonds de PLF sont investis localement dont 30 % dans les valeurs de sociétés cotées à la Bourse de Maurice. Les investissements à la Bourse de Maurice sont répartis dans des sociétés à forte capitalisation dont les groupes MCB, SBM Holdings, ENL Land, Ascencia, New Mauritius Hotels et Sun. Les investissements sont aussi effectués dans des valeurs noncotées à la Bourse comme celles de State Insurance Company of Mauritius (SICOM), Maurinet ou encore le Grand Casino du Domaine. La différence est investie dans les marchés étrangers tant de pays développés que dans les économies émergentes

Le bilan non-audité du PLF indique que l'année se terminant au 30 juin 2018 a vu sa rentabilité réviséé à la baisse. Elle est descen- due à 8,7%. Un résultat attribué à un repli du marché d'autant plus que 75% du fonds sont investis localement. Le montant des dividendes payé par action pour la même période a été de 80 sous.

Pour Manickchand (Prem) Beejan, président du conseil d'administration du PLF, le recours à la Green Initiative se situe dans le droit fil de la culture du numérique dans laquelle le pays est engagé. «L'élimination ou du moins la réduction drastique du papier dans le mode d'opération des sociétés est un phénomène incontournable. L'avancée de la technolo- gie la rend inévitable. Nous offrons désormais aux clients du PLF la possibilité de prendre une part active à une action qui vise à protéger l'environnement.»

La direction du PLF se veut conservatrice quant à la participation à son Green Initiative. «On ne s'attend pas que la totalité des 4 571 actionnaires vont du jour au lendemain passer du papier au numérique. Mais au moins 50 % des actionnaires pourraient potentiellement faire le saut. Nous allons toujours utiliser le papier pour les personnes qui, pour une raison ou une autre, ne vont pas opter pour la réception des documents par voie numérique. Cependant, nous allons continuer à encourager ceux qui hésitent encore à abandonner le papier.»

Pour Manickchand Beejan, le Green Initiative n'est que la première étape d'un vaste programme de convergence du papier vers le numérique au sein de la State Investment Corporation dont PLF est le cluster investissement

«Notre projet consiste à développer un environnement où toutes les opérations seront dématérialisées. Ce qui va permettre à nos clients d'avoir un accès rapide à toutes les informations les concernant et qui, dans le contexte actuel, sont émises sur support papier grâce à n'importe quel dispositif de communication à distance n'importe où. Bref, un système où le client jouira de plus en plus d'autonomie dans la gestion de ses affaires.»