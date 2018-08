Maroc: L'évaluation de l'opportunité économique des projets aéroportuaires demeure insuffisante

Le juge des libertés et de la détention a décidé, mardi soir, de placer le chanteur marocain… Plus »

Sur le volet de l'exploitation et de la qualité du service offert par les aéroports, le rapport indique que les aérogares de certains aéroports "pâtissent d'une dégradation visible sur le plan esthétique", de même qu'il relève des "imperfections" au niveau de la gestion des installations et des services aux abords des aérogares.

L'ONDA ne dispose pas, non plus, de système de pilotage dédié au suivi des décisions planifiées au niveau du schéma directeur, fait observer la Cour, notant qu'à défaut d'actualisation des données prévisionnelles relatives au trafic, l'Office s'est trouvé dans des situations de saturation prolongée des capacités de certaines aérogares.

Le contrôle de la gestion des aéroports montre une insuffisance en matière d'évaluation de l'opportunité économique et financière des projets aéroportuaires, souligne la Cour des comptes dans son dernier rapport annuel au titre des années 2016 et 2017.

Copyright © 2018 Libération. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.