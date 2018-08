Algérie: Une campagne de sensibilisation en direction des conducteurs de bus de longs trajets

A ce propos, M. Aad Khaled, chauffeur sur la ligne Alger-Oued Souf a affirmé assurer seul le trajet, bien que supérieur à 600 Km, précisant que le second chauffeur n'est disponible que pour les déplacements vers Hassi Messaoud ou Tamanrasset (plus de 1000 Km).

Initiée dans le cadre des actions de sensibilisation menées par la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN), cette campagne vise à sensibiliser les conducteurs de bus de longs trajets à l'importance capitale de respecter le code de la route, essentiellement la vitesse autorisée afin d'éviter les accidents et au contrôle régulier des équipements du bus, notamment le nécessaire des premiers soins et les extincteurs pour la sécurité des usagers de la route et des voyageurs, a indiqué à l'APS le Lieutenant Mehdi Ahbab, chargé de l'information et de la communication au niveau du Service de la Sécurité publique.

Copyright © 2018 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.